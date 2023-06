Crunchy kipnuggets met sobanoedels

De noedels blijven goed in de koelkast, dus maak royaal en eet ze de volgende dag als lunch.

Yvette van Boven Oof Verschuren

Voor 4 personen voor de marinade

• 4 el lichte sojasaus

• 3 el mirin (Japanse rijstwijn, verkrijgbaar bij grote supermarkten, te vervangen door droge sherry)

• 1 el sesamolie

• 1 el gembersiroop voor de noedels

• 3 el lichte sojasaus

• 1 el sesamolie

• sap en rasp van 1 limoen

• 2 el sesamzaad, geroosterd in een droge koekenpan

• 300 g (soba) noedels, gekookt volgens de aanwijzingen op de verpakking en goed afgespoeld met koud water

• 1 komkommer, zaadlijsten verwijderd en in boogjes

• klein bosje (15 g) koriander, fijngehakt en verder

• ca. 300 g kipfilet, in stukken van zo’n 2x3 cm

• 1 ei, losgeklopt

• 70 g panko

• 30 g sesamzaad

• 50 g bloem

• olie om in te bakken Bereiden: 30 min. Kcal: 760 p.p.

Meng de ingrediënten voor de marinade en leg de repen kip erin. Zet afgedekt 30 minuten (of 1 nacht) in de koelkast. Meng de sojasaus, sesamolie, limoenrasp- en sap en sesamzaad. Schep er de koude noedels, komkommer en koriander door. Klop het ei los in een kom. Meng de panko met het sesamzaad in een kom. Doe de bloem in een derde kom. Verhit een laagje olie in een wok of hapjes- of frituurpan tot 180 °C. Haal de kip in delen eerst door de bloem, dan door het ei en dan door het panko-sesammengsel. Laat de stukjes kip in de hete olie vallen en bak 8-10 minuten, tot de buitenkant mooi bruin is. Keer af en toe. Laat de olie niet te heet worden, want dan verbrandt de buitenkant voordat de binnenkant gaar is. Schep met een schuimspaan uit de olie en laat uitlekken op keukenpapier. Herhaal met de rest van de kip (houd warm in de oven of in aluminiumfolie). Serveer de sesamkip met de noedels.

Styling: Annemieke Paarlberg. | Foodstyling: Oscar De Lint. | Productie en receptuur: Studio Van Boven. | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen. | M.m.v. Dille & Kamille, Eland en van der Helst, Keramiek van Karen Knispel, Zara Home