De volgende dag is deze frisse mihoensalade met pindadressing minstens zo lekker, dus restjes zijn alleen maar fijn.

Yvette van Boven Oof Verschuren

Voor 4 personen • 300 g mihoen

• 1 kleine spitskool, in flinterdunne reepjes

• 4 bosui, in fijne reepjes van 3 cm

• 350 g roze garnalen

• 1 bosje (15 g) koriander, fijngehakt

• 1 bosje (15 g) bieslook, fijngehakt

• 1 bosje (15 g) muntblaadjes, fijngehakt

• 1 limoen in parten



Voor de dressing

• 1 teen knoflook, gepeld en fijngeraspt

• sap van 3 limoenen

• 4 el sojasaus

• 2 el vissaus

• 2 el sesamolie

• 2 el bruine suiker, of naar smaak

• 1 duimlengte verse gemberwortel,geraspt

• 1 kleine rode peper, fijngehakt (zaadjes verwijderd als je niet van pittig houdt)

• 50 g pinda’s, fijngehakt, plus extra Bereiden: 10 minuten Wachten: 10 minuten Kcal: 300 p.p.

Doe de mihoen in een kom en overgiet met kokend water. Laat ongeveer 10 minuten weken.

Maak de dressing door alle ingrediënten ervoor te mengen. Proef: is het zoet, zuur en zout genoeg? Pas de smaak naar wens aan.

Meng de dressing door de reepjes spitskool en bosui in een andere schaal en laat ook 10 minuten staan, zodat de kool en ui zachter worden. Giet de mihoen af.

Snijd of knip in kortere stukken. Meng de mihoen met de spitskool in de schaal, schep de garnalen en alle verse kruiden erdoor.

Garneer met extra grof gehakte pinda’s en geef er partjes limoen bij.

Styling: Nanouk Souren van Ramshorst | Foodstyling: Oscar de Lint | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen | M.m.v. greatbygreet.com, corinnevanbaast.nl