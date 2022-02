Waarschijnlijk heb je alle basisingrediënten al in huis.

Zo doe je het

Custard toast heeft iets weg van wentelteefjes en broodpudding. Het is net zo lekker als een toetje, maar dan zonder de hoeveelheid suiker.

Het enige wat je nodig hebt voor de toast is ei, een paar lepels yoghurt, honing en toppings naar keuze. Denk aan frambozen, bosessen, banaan of stukjes chocola. Mix de ingrediënten door elkaar en maak met de achterkant van een lepel in kuiltje in het brood. Giet de custard in het kuiltje en bak het goudbruin in de oven of Airfryer. Ook lekker: vervang je boterham door een snee briochebrood. Hmmm!

Bron: TikTok