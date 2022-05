De meeste mensen leggen hun citroenen gewoon in de fruitschaal naast het andere fruit, maar dit kun je beter niet doen. De warmere temperatuur zorgt ervoor dat het fruit eerder bederft. Daarnaast kunnen andere fruitsoorten er ook voor zorgen dat het fruit sneller rijpt en dus ook sneller oud wordt. Denk bijvoorbeeld aan bananen.

Citroenen bewaren op speciale plek

Als je je citroenen zo lang mogelijk goed wilt houden, dan kun je ze het beste in de koelkast bewaren. De specifieke plek is hierbij ook nog van belang, want de groentelade is het plekje waar de citroenen het langst lekker blijven. In de lade is het namelijk net nog wat kouder dan in de rest van de koelkast en ook een tikkeltje vochtiger. En laten citroenen nu nét gek zijn op een koud en vochtig klimaat.

Extra maatregelen voor citroenen

En als je het dan helemaal goed wilt aanpakken, dan kun je de citroenen het beste nog even met water spoelen en goed afdrogen voordat je ze in de koelkast legt. Hiermee verwijder je bacteriën die ervoor kunnen zorgen dat de citroenen sneller bederven. Stop de citroenen vervolgens in een luchtdichte zak om te voorkomen dat ze zullen uitdrogen en leg ze in de groentelade van je koelkast. Je zult merken dat de citroenen dankzij deze tip zeker een maand lang goed blijven!

Heb jij een halve citroen die je niet wilt weggooien? Dankzij onderstaande tip kun je die zo lang mogelijk bewaren.

Bron: Well and Good