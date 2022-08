De 10 beste boodschappen-bespaartips (die je niet eerder hoorde)

1. Too Good To Go

Ken je Too Good To Go al? Dit is een app die voedselverspilling tegengaat. Je kunt in je eigen buurt (of daarbuiten, net wat je instelt) voor een paar euro eten ophalen dat over is bij supermarkten, bakkers, traiteurs etc. Eten dat nog hartstikke lekker en goed is, maar dat zij de volgende dag niet meer kunnen verkopen. Er doen zelfs sushirestaurants en bloemisten mee. Mijn kinderen vinden het te gek om een verrassingsbox op te halen. Wanneer er een taartje bij zit, is het feest! Het mes snijdt aan twee kanten: je redt een maaltijd van de prullenbak én je verwent jezelf met lekker eten voor weinig.

2. Kortingssticker

Ik ben gek op korting in de supermarkt. Alleen ik krijg het vaak niet, ontdekte ik een paar jaar geleden. De caissières zien de kortingssticker niet altijd tijdens het afrekenen. Of een aanbieding is niet (juist) doorgevoerd in de kassa. Zet op je boodschappenlijstje een kruisje achter alles waar korting op zit en check achteraf op je bon of je die korting ook écht hebt gekregen .

3. Plannen

Ik plan onze maaltijden voor de hele week vooruit. Deze tip zul je wel vaker hebben gehoord. Het scheelt enorm veel tijd (want minder vaak naar de winkel) en bespaart je een hoop impulsaankopen. Ook gebeurt het zo nooit meer dat je niks meer in huis hebt en dus maar pizza bestelt. Maar - nu komt de meer originele tip - plan nooit zeven maaltijden per week, maar zes. Er is altijd een dag waarop je bijvoorbeeld restjes hebt, je blijft een keer ergens eten, of haalt onderweg een patatje. Zo voorkom je dat je onnodig veel eten haalt en misschien moet weggooien. De week (en het leven) lopen nu eenmaal niet altijd zoals gepland.

4. Kinderen thuis laten

Laat je kinderen thuis wanneer je boodschappen doen. Niet alleen ben je door het gezelschap van je kids langer in de winkel en word je dus ook langer blootgesteld aan alle verleidingen, ook je kinderen zelf worden verleid door Dora-koekjes en doosjes Smarties met leuke tekeningen erop. Zo koop je vaak toch dingen die niet op je lijstje staan. Lekker thuislaten bij papa, oma, of shoppen tijdens schooltijden dus.

5. B-merken-week

Heb je wel eens een B-merken-week georganiseerd? Dit houdt in dat je een week lang van alles op je lijstje een B-merk koopt. Veel mensen doen dat al. Deze tip is voor de mensen die daar nog niet helemaal voor openstaan. Geef die B-merken eens een weekje de kans. Vertel thuis niet wat je van plan bent en kijk of je kritiek krijgt. Zijn die snoepjes echt minder lekker? Is de melk minder lekker? Of de koekjes? Misschien ontdek je dat je van sommige producten toch de voorkeur geeft aan het A-merk. Maar je zult waarschijnlijk ook op een paar producten stuiten die in een goedkopere versie minstens zo lekker zijn.

6. Maximaal gebruik maken van aanbiedingen

Maak maximaal gebruik van goede aanbiedingen. Krijg je echt veel korting op tomaten? Gebruik die dan in meerdere gerechten die week. Maak tomatensoep, lasagne en tomatenrijst. Zo heb je drie keer korting.

7. Minder vlees

Een beetje minder vlees kan best, toch? Ben je gewend dit nog iedere dag te eten, ga dan over naar om de dag. In het begin is het misschien wennen, maar al snel weet je niet beter. Je gaat vanzelf meer groenten eten, wat natuurlijk sowieso goed voor is. Daarnaast zijn je portemonnee en het milieu er ook blij mee.

8. Houdbare aanbiedingen

Ruim je garage of schuurtje op. Creëer een plekje waar je boodschappen kwijt kunt. Al is het één extra plank waar je echt goede, houdbare aanbiedingen kunt opslaan. Producten als vaatwastabletten, wasmiddel en luiers zijn geregeld goed in de aanbieding. Kortingen lopen vaak op tot 50% of 60%. Dan is het zonde om niet flink in te slaan omdat je het thuis niet kwijt kunt. Voortaan: vullen maar, die plank.

9. Budget

We baseren wat we willen uitgeven aan boodschappen vaak op wat we er nu voor betalen. Maar eigenlijk is dat een gekke graadmeter. Liever achterhaal je wat voor de samenstelling van jouw huishouden een reëel budget is. Je kunt je vriendinnen en buurvrouw vragen wat zij uitgeven. Je kunt ook deze pagina op de website van het Nibud bezoeken. Zij hebben precies opgeschreven wat een gemiddeld bedrag is voor eten en drinken per maaltijd. Reken aan de hand hiervan eens uit wat een goed budget zou zijn voor jouw gezin.

10. Aparte rekening

Open een aparte rekening om je boodschappen van te betalen. Hier stort je iedere week het geld op dat je hieraan mag besteden van jezelf. Zo heb je meer inzicht in hoeveel je al hebt uitgegeven en hoeveel je nog te besteden hebt. Wanneer je boodschappen betaalt van een rekening waar ook andere dingen van worden afgeschreven, verlies je dat sneller uit het oog.