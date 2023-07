De 5 lekkerste éénpansgerechten (ideaal voor op de camping)

Ze zijn eenvoudig te bereiden, vereisen minimale afwas en zijn toch heerlijk en voedzaam.

De vijf lekkerste en makkelijkste éénpansgerechten

Met één pitje koken op de camping kan soms best een uitdaging zijn. Op een gegeven moment ben je die spaghetti of pannenkoeken wel zat. Daarom delen wij een paar verrassende éénpansgerechten die je kunt maken tijdens je kampeeravontuur. Doordat je slechts één pan nodig hebt, ben je zo klaar met de afwas. Win-winsituatie! Dat wordt alleen maar genieten deze vakantie.

1. Rigatoni met chorizo

Op Instagram deelt Miljuschka Witzenhausen een heerlijk éénpansgerecht. Het is een pasta, maar dan nét even anders dan je gewend bent. Het enige dat je hoeft te doen is alles in stukken snijden en in de pan gooien. Ideaal recept voor als je op vakantie bent.

Tip: mocht je graag wat extra groenten eten, dan is een courgette in stukjes een goed idee om toe te voegen. Dat past hier perfect bij. Zo maak je het gerecht gelijk wat gezonder. Vergeet niet om wat minder rigatoni te pakken, tenzij je een héle grote eter bent natuurlijk.

Ingrediënten

Voor twee personen

200 gram rigatoni

400 milliliter water

100 gram cherrytomaten

Een klein handje basilicum

1 (milde) rode peper

50 gram chorizo

0,5 bol mozzarella

1 theelepel tomatenpuree

1 theelepel ‘nduja (of 1 extra theelepel tomatenpuree)

15 gram Parmezaanse kaas

Zout en peper

Zo maak je het

Kook het water en doe het in een een grote hapjespan. Voeg hier de rigatoni aan toe. Breng het opnieuw aan de kook. Snijd de cherrytomaten en rode ondertussen in kleine stukken. Voeg vervolgens de tomaten, rode peper en een handje basilicumblaadjes toe aan de pan. Snijd vervolgens de chorizo en mozzarella in blokjes en voeg ook dit toe aan de pan. Zet de deksel op de pan en kook voor ongeveer 15 minuten op laag vuur. Proef de pasta. Is deze beetgaar? Voeg je dan de tomatenpuree en ‘nduja toe aan het geheel. Meng alles goed door elkaar tot er een heerlijke romige pasta ontstaat. Voor wat extra smaak kan je er wat Parmezaanse kaas overheen strooien.

2. Mexicaanse rijstpan

Voeg eventueel nog wat kip of gehakt toe als je even geen zin hebt in een vegetarische maaltijd.

Ingrediënten

Voor twee personen

150 gram rijst

1 blikje bonen naar keuze

1 blikje maïs

1 paprika

1 ui

1 (milde) rode peper

1 teentje knoflook

1 theelepel komijnpoeder

1 theelepel paprikapoeder

Zout en peper

Optioneel: verse koriander en limoenpartjes

Zo maak je het

Snipper de ui, pers de knoflook en snijd de paprika in kleine blokjes. Verhit de olie in een grote hapjes en voeg hier de ui, knoflook en paprika aan toe. Bak het tot ze zacht zijn. Voeg vervolgens de rijst, bonen, maïs en specerijen toe. Roer alles goed door elkaar. Giet dan het water in de pan, genoeg om de rijst te bedekken (verhouding 1:2 rijst-water). Breng het geheel aan de kook, dek het af met een deksel en laat sudderen tot de rijst gaar is en het water is geabsorbeerd. Haal de pan van het vuur en laat het gerecht nog een paar minuten rusten. Serveer de Mexicaanse rijstpan met verse kruiden zoals koriander en eventueel wat partjes limoen.

3. Orzo met kip

Orzo is een perfect gerecht om te maken als je slechts één pit hebt. Je kunt deze pasta namelijk makkelijk in de hapjespan koken met wat bouillon. Hieronder een voorbeeldrecept, maar je kunt zelf lekker experimenteren met groenten, vlees, bouillon en kruiden.

Ingrediënten

Voor twee personen

1 eetlepel olijfolie

250 gram kipfilet in blokjes

Peper en zout

1 ui

100 gram bleekselderij

130 gram wortelen

1 teentje knoflook

500 milliliter kippenbouillon

150 gram orzo

1 eetlepel gehakte peterselie

Zo maak je het

Voeg de olie en stukjes kip toe aan een grote hapjes pan en bak ze gaar. Voeg ondertussen ook peper, zout en knoflook toe voor de smaak. Snijd de ui, selderij en wortels in kleine blokjes en voeg die toe aan de grote pan. Bak ze 3 minuten mee. Voeg daarna de kippenbouillon en orzo toe. Zet het vuur middelhoog tot de bouillon begint te koken. Zet het vuur dan onmiddellijk weer laag en kook het geheel ongeveer 15 tot 20 minuten. Roer ondertussen goed door, zodat de orzo niet aan de bodem blijft plakken. Proef aan het einde om te kijken of de orzo gaar is. Top het geheel nog af met peterselie. Eet smakelijk!

4. Camping nacho’s

Mocht je een oven tot je beschikking hebben, dan kun je jezelf en je gezelschap verwennen met een schaal nacho’s. Want ook daar heb je slechts één pan voor nodig. Vergeet het bakpapier niet, zodat je nóg minder afwas hebt.

Geen oven? Geen paniek! Doe de deksel op de pan en bak de nacho’s tot de kaas gesmolten is. Dat werkt ook prima.

Ingrediënten

Voor twee personen

1 tomaat

Gesnipperde rode ui

1 avocado

0,5 (milde) rode peper

Limoensap

1 zak tortilla chips

100 gram kidneybonen

100 gram geraspte kaas naar keuze

3 eetlepels crème fraîche

1 eetlepel olijfolie

Zout en peper

Zo maak je het

Snijd de tomaat in kleine stukjes en snipper de ui. Mix dit de helft van tomaat en de helft van de ui met wat olijfolie en een snufje peper en zout. Prak de avocado en snijd de peper fijn. Mix de avocado en peper met helft van de tomaten en ui. Strooi hier nog wat peper en zout overheen. Voeg eventueel wat limoensap toe voor een extra frisse smaak. Leg een stuk bakpapier in een ovenschaal of pan en doe de tortilla chips in. Strooi hier wat geraspte kaas en kidneybonen overheen. Zet de pan voor ongeveer tien minuten in de oven, zodat de kaas smelt. Maak de nacho’s af met de tomatensalsa, guacamole en crème fraîche.

5. Roerbak met aardappel, ei en kip

Zin in aardappelen? Maak dan deze roerbak. Ideaal als lunch of avondmaaltijd op de camping, omdat het zo klaar is maar wel goed vult. Experimenteren mag, want je kunt in dit gerecht alles roerbakken. Voeg een keer wat pesto en kip toe en je hebt een heel ander gerecht. Erg handig als je voor een langere tijd gaat kamperen. Eet smakelijk!

Ingrediënten

1 eetlepel olie

4 middelgrote aardappelen of 300 gram krieltjes

1 ui

1 paprika

4 eieren

80 milliliter melk

1 theelepel paprikapoeder

Zout en peper naar smaak

Optioneel: geraspte kaas

Zo maak je het

Schil de aardappelen en snijd ze in blokjes. Snipper vervolgens de ui en snijd de paprika in kleine stukjes. Verhit olie in een grote wok- of koekenpan. Bak de aardappelblokjes tot ze goudbruin en gaar zijn. Voeg dan de ui en paprika toe en bak tot ze mee tot ze zacht zijn. Klop ondertussen in een kom de eieren, melk, paprikapoeder, zout en peper samen. Giet het eimengsel over de aardappelen, ui en paprika in de pan. Roer voorzichtig tot het ei begint te stollen en meng alles goed door elkaar. Bak het geheel totdat het ei volledig gestold is. Bestrooi eventueel met geraspte kaas en laat de kaas smelten. Serveer de aardappel roerbak als een snelle en vullende lunch of avondmaaltijd.

