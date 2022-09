De 5 lekkerste én simpelste lunchrecepten

Hoewel even snel een broodje in de kantine halen verleidelijk is, is het toch iets gezonder (en vaak ook goedkoper) om een zelfgemaakte lunch mee te nemen. Maar iedere dag iets anders bedenken is niet altijd even makkelijk. Geen paniek, wij helpen.

Dit zijn de 5 simpelste, lekkerste back to work-recepten

Pastasalade

Met een pastasalade kun je alle kanten op, het enige wat er écht in moet zitten is pasta. Voor het recept uit het filmpje heb je een handje pasta (of meer als je wilt), komkommer, tomaat, olijven en feta nodig. Terwijl je de pasta kookt, kun je de groente snijden. Even wachten tot het is afgekoeld, alles mixen en voilà: een heerlijke salade. Als je een van de ingrediënten minder lekker vindt, kun je natuurlijk altijd iets weglaten. Maar je kunt ook iets toevoegen, misschien heb je nog een stukje paprika over van gisteren.

Als je de pasta niet helemaal afgiet, zorgt je kookvocht ervoor dat het geen droge boel wordt, of je kunt een lekkere dressing maken van olijfolie, citroensap, peper en zout.

Wraps met avocadospread

Een lekkere wrap mee in de broodtrommel is zeker geen straf en je hebt ze ook zo gemaakt! Een paar minuten in de koekenpan en de wrap is perfect. Je snijdt voor de vulling een avocado doormidden en haalt de pit eruit (zó doe je dat zonder in je hand te snijden). Vervolgens haal je het velletje eraf en prak je de avocado fijn met een beetje citroensap en wat peper en zout. Je verspreidt de spread over je wraps, verdeelt er wat sla, pijnboompitten en Parmezaanse kaas overheen en je hebt een heerlijke lunch.

Tip van ons: je kunt in plaats van avocadospread ook voor een zuivelspread kiezen.

Pasta bolognese

Een lekkere pasta bolognese is ook koud een goede maaltijd. Als je écht snel klaar wilt zijn kun je altijd een potje kant-en-klare pastasaus kopen, maar je kunt bolognesesaus ook makkelijk zelf maken. Terwijl de pasta kookt, bak je je (vegetarisch) gehakt en trek je een blik tomaten open. Even pureren, snijd een uitje en wortel, gooi alles bij het gehakt, de gekookte pasta erbij en klaar ben je. Een heerlijke lunch voor de volgende dag.

Bruschetta

Je snijdt wat tomaten en een rode ui in stukjes en mixt ‘t met balsamico-azijn, peper en zout en eventueel wat basilicum. De sla zelf doe je in een bakje en je neemt los nog een stokbroodje of een paar geroosterde boterhammen mee. In vijf minuten heb je een heerlijke lunch!

Duurzame lunchrecepten

Weggooien is zonder, zeker nu alles zo duur is. Koken met kliekjes is dus de ideale uitkomst. Je kunt wat restjes uit je koelkast gebruiken om een lunch van te knutselen, maar je kunt ook wat over is van gisteravond meenemen naar je werk. Lekker én duurzaam!

Koken met kliekjes kan Libelle's Chanan als geen ander. Bekijk de video hieronder voor inspiratie.

Bron: TikTok, Pinterest