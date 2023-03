Dé dip die momenteel viral gaat: hangop met dadels en gekaramelliseerde ui

Wij leggen je hier uit hoe je ’m kunt maken.

Wat heb je nodig voor je dip?

Deze dip bestaat uit labneh, een soort van hangop (uitgelekte yoghurt) gecombineerd met allerlei heerlijke smaakmakers. Omdat labneh bijna nergens wordt verkocht, zul je het zelf moeten maken. Maar geloof ons: het is de moeite waard. Voor deze dip heb je de volgende ingrediënten nodig:

1 L Griekse yoghurt

0,5 el zout

1 klontje roomboter

1 rode ui

1 el honing

2 el za’atar

2 el extra vierge olijfolie

3-4 medjoul dadels

Zoveel pijnboompitten als je wilt

Optioneel: wat verse munt

Zó ga je te werk

Voor de labneh:

Meng de yoghurt met het zout en schep in het midden van een schone theedoek. Knoop/draai de theedoek goed dicht, zodat alle yoghurt in het midden zit. Laat minstens 2 uur uitlekken in een vergiet boven een kom. Wring de yoghurt in de theedoek af en toe uit. Daarna is je labneh klaar.

Wat betreft de rest van de ingrediënten:

Snijd de rode ui in ringen en verhit de boter in een pan. Bak de ui langzaam tot-ie glazig is. Voeg na 6 min bakken 1 tl honing toe en bak de ui lekker door. Doe nu de pijnboompitten erbij en bak die goudbruin.

Smeer de labneh uit op een laag bord. Top af met de gebakken ui, dadels (in stukjes), za’atar, olijfolie en optioneel nog wat zout en honing. Eet er wat brood of pita’s bij en het genieten kan beginnen!

Instagram-gebruiker Veggilaine laat in deze video nog eens handig stap voor stap zien hoe je de dip maakt:

Dit bericht op Instagram bekijken

