De grote Libelle kruidnotentest: dít zijn de lekkerste chocolade kruidnoten

De Sint is weer in ons land en dat is een goed excuus om te snoepen. Maar je wilt natuurlijk wel de állerlekkerste kruidnoten in huis halen. Daarom aten wij op de redactie van Libelle vele zakken leeg en beoordeelden elk nootje. We zetten de beste kruidnoten van 2022 voor je op een rij. Dit zijn de lekkerste chocolade kruidnoten (traditionele kruidnoten en smaakjes worden apart beoordeeld).