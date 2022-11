De grote Libelle kruidnotentest: dít zijn de lekkerste kruidnoten traditioneel

De Sint is weer in ons land en dat is een goed excuus om te snoepen. Maar je wilt natuurlijk wel de állerlekkerste kruidnoten in huis halen. Daarom aten wij op de redactie van Libelle vele zakken leeg en beoordeelden elk nootje. We zetten de beste kruidnoten van 2022 voor je op een rij. Dit zijn de lekkerste traditionele kruidnoten (chocolade-kruidnoten en smaakjes worden apart beoordeeld).

Een kleine disclaimer:

Van het Libelle-testteam had niemand een glutenallergie en dat beïnvloedde de score van de glutenvrije kruidnoten. We vinden het echt fantastisch dat Hema en Van Delft glutenvrije kruidnoten maken. Voor iedereen met een allergie: probeer het zéker zelf! Én laat ons weten wat jouw oordeel is!

Houd Libelle.nl goed in de gaten want volgende week testen we ook nog de chocoladekruidnoten en de bijzondere smaakjes!