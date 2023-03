De lekkerste (en goedkoopste) paaseitjes met een bijzonder smaakje

Zoals we allemaal wel weten zijn de boodschappen wéér duurder geworden. Uit onlangs verschenen nieuw Nibud-onderzoek blijkt dat in Nederland daardoor ruim 60% van de huishoudens de boodschappen maar moeilijk kan betalen. Dit jaar keken we daarom niet alleen naar smaak, maar ook naar welk paaseitje het voordeligst is. We rekenden uit wat de prijs van de eitjes (per 100 gram) is, en creëerden twee categorieën: alles onder 1 euro valt in het ‘goedkopere segment’ en alles voor een euro of meer in het ‘duurdere’ segment.

Smullen maar

We testten in totaal meer dan negentig(!) verschillende, bijzondere paasei-smaken. Voor een helder overzicht deelden we ze op in verschillende thema’s: oer-Hollands, dolce vita, American dream, oui oui Français, klassiek karamel-zeezout en ‘andere bijzondere eitjes’.

De lekkerste paaseitjes van 2023 met een bijzonder smaakje

OER-HOLLANDS

Deze paaseitjes hebben echte Hollandsche smaken. Denk aan stroopwafel, zuurpruim, tompouce en advocaat:

Oer-Hollandse paaseitjes, in het goedkopere segment Beeld Libelle

Oer-Hollandse paaseitjes, in het duurdere segment Beeld Libelle

DOLCE VITA

Deze paaseitjes zijn geïnspireerd door de Italiaanse keuken. Denk aan de espresso-martini, tiramisu, stracciatella en pralinébiscuit.

Dolce vita-paaseitjes, in het goedkopere segment Beeld Libelle

Dolce vita-paaseitjes - in het duurdere segment Beeld Libelle

KARAMEL-ZEEZOUT

We testten uit meerdere supermarkten de lekkerste karamel-zeezouteitjes. Goed om te weten: ‘duur’ is bij deze eitjes vanaf € 1,60.

Karamel-zeezoutpaaseitjes - in het goedkopere segment Beeld Libelle

Karamel-zeezoutpaaseitjes - in het duurdere segment Beeld Libelle

AMERICAN DREAM

Bij paasei-smaken als brownie, birthday cake en cookie dough, dachten we meteen aan een Amerikaanse diner, waar de milkshakes nog in klassieke glazen worden geserveerd.

American dream-paaseitjes, in het goedkopere segment Beeld Libelle

American dream-paaseitjes, in het duurdere segment Beeld Libelle

OUI OUI FRANÇAIS

Mais oui: smaken als praliné, macaron, crème brûlée en hazelnoot vallen natuurlijk onder deze Frankrijk-geïnspireerde categorie. De grens tussen duur en goedkoop trokken we hier bij € 1,50.

Oui oui Francais-paaseitjes, in het goedkopere segment Beeld Libelle

Oui oui Francais-paaseitjes, in het duurdere segment Beeld Libelle

ANDERE BIJZONDERE EITJES

Blijft er over: een reeks eitjes die niet onder bovengenoemde categorieën vallen, maar er niet minder lekker op zijn. Sterker nog: we zijn er dol op! Denk aan: banoffee, kokos, framboos, discodip en extréém puur.

Bijzondere paaseitjes, in het goedkopere segment Beeld Libelle