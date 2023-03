De lekkerste (en goedkoopste) witte paaseitjes van 2023

Zoals we allemaal wel weten zijn de boodschappen wéér duurder geworden. Onlangs verscheen er een nieuw Nibud-onderzoek hierover. Wat blijkt? In Nederland kan ruim 60% van de huishoudens zijn boodschappen moeilijk betalen.

Daarom hebben we uitgerekend wat de prijs van de paaseitjes per 100 gram is en dit onderverdeeld in twee categorieën. Alles onder de 1 euro valt in het ‘goedkopere segment’ en alles boven de 1 euro in het ‘duurdere’ segment.

Da’s niet alleen lekker voor de mond, maar ook fijn voor de portemonnee! Inslaan en smullen maar. Op een rij de lekkerste witte paaseitjes van 2023:

De grote paaseitjestest Beeld Libelle