De nieuwe Libelle Lekker bezorgt je een kerst om door een ringetje te halen

Lekker lang uitslapen

Als het even kan, kies er dan voor om een van de kerstdagen thuis te blijven. Dat mag ook derde kerstdag zijn natuurlijk, maar één kerstdag thuis is echte luxe. Begin die dag met lekker lang uitslapen en een uitgebreid kerstontbijt. Wie wil zijn dag nou niet beginnen met een heerlijke croque madame en een powersmoothie of kersttoast met zalm en gepocheerd ei?

Doen! Budgetkerst

Sommige jaren is het meer een must dan andere, maar het blijft een sport om voor weinig geld tóch een knaller van een kerstmenu op tafel te zetten. En dat kan, in deze Libelle Lekker vind je een kerstmenu voor 4 personen voor maximaal € 50. Met een prachtige roodlofsalade met forel, knapperige kippasteitjes en een roodfruitsorbet. Drie verschillende menu’s, met vlees, vis of extra veel groenten.

De ultieme kerstklassieker

Voor de kerstfanaten die wat meer tijd hebben om uit te pakken, leggen we drie mooie kerstklassiekers stap-voor-stap uit. Zo leer je hoe je het ultieme kerstbrood maakt, een klassieke kerstkalkoen én de showstopper van deze kerst: de peperkoektaart met kersthuisjes.

Makkelijk & chic

Minder tijd om in de keuken te staan, ga dan voor het ideale maak-van-tevoren-kerstdiner. Een uitgebreid vijfgangendiner, van appetizer tot tussengerechtjes met bubbels en een extra feestelijke porchetta. Lekker chic met veel gangen en toch makkelijk. Je maakt veel van tevoren klaar en op de dag zelf hoef je alleen nog de puntjes op de i te zetten, wel zo relaxed.

Wil je deze kerst nog meer indruk maken, probeer dan een van de kerstklassiekers. En wie met kerst het liefst twee dagen in pyjama zit, smult de mooiste twee dagen van het jaar lekker van de feestelijke partyborrel.

Geniet ervan!

Je kunt het magazine kopen in de winkel of nu bestellen via lossebladen.nl voor €4,99.