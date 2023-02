Deze 11 producten zitten stiekem bomvol suiker (en nee, dit had je niet verwacht)

Wist jij van deze producten al dat ze ‘stiekem’ vol suiker zitten?

1. Griekse yoghurt

Ga je voor de naturel versie, nee, dan is er niets aan de hand. Maar pas op met Griekse yoghurt met een smaakje; die kan weleens meer suiker bevatten dan je had verwacht. Wil je gezond eten? Koop dan altijd de naturel variant.

2. Ontbijtgranen

Schrik niet: dat bakje cornflakes bevat gemiddeld 20 gram suiker. Dat zijn zo’n vier suikerklontjes. Niet zo gezond als gehoopt, dus.

Gezonde ontbijtgranen? Check de ingrediëntenlijst. Beeld Getty Images/iStockphoto

3. Appelmoes

Het klinkt zo onschuldig; moes van appels. Helaas is niets minder waar. Koop de ongezoete variant, deze heet vaak ‘appelpuree’, als je echt appels wilt proeven en niet zoveel suiker wil binnenkrijgen.

4. Producten waarop staat: ‘Geen suiker toegevoegd’

Huh? Ja, je leest het goed. Juist als je deze tekst ziet staan op een verpakking en je op je suikerinname let, zou je er met een grote boog omheen moeten lopen. Ook als een product geconcentreerd fruitsap (ook suiker, maar dan uit fruit) bevat, mag deze tekst namelijk worden gebruikt.

5. Crackers

Denk je dat die droge cracker een slank tussendoortje is... Helaas. Zelfs in hartige producten zit regelmatig veel suiker. Het hoeft niet, maar ook hiervoor geldt: lees de verpakking goed. Bevat de cracker van jouw favoriete merk meer dan 4 gram suiker per stuk? Dan kan-ie best lekker zijn, maar heel ‘gezond’ is het niet.

Gezonde crackers? Ook hartige producten bevatten soms veel suiker. Beeld Getty Images/iStockphoto

6. Smoothies

Hoewel gemaakt van fruit, is een kant-en-klare smoothie niet per definitie gezond. Hoe dat precies zit, lees je in dit artikel. Zo’n ‘gezond’ sapje bevat gemiddeld 60 gram suiker. In dat geval kun je die appel of sinaasappel dan beter in z’n geheel opeten. Krijg je ook meteen vezels binnen.

7. Pindakaas en notenboter

Ook gek op een cracker met pindakaas, het liefst met stukjes noot erin? Dan krijg je onbewust meer suiker binnen dan je misschien wil. Wil je er een gezonde snack van maken? Ga dan voor pindakaas zonder toegevoegde suikers en suikervrije crackers - of in ieder geval crackers met weinig suiker.

Pindakaas zonder toegevoegde suikers is een gezonder tussendoortje. Beeld Getty Images/iStockphoto

8. Plantaardige ‘melk’

Niet zo’n fan van koemelk of kun je er niet goed tegen? Dan heb je vast al plantaardige drankjes zoals amandelmelk, rijstmelk of havermelk ontdekt. Denk je gezond bezig te zijn, zit er suiker in... Dit geldt niet voor alle merken, trouwens. Als je suiker wil mijden, kun je waken voor ‘dextrose’ op de ingrediëntenlijst. Dit betekent dat er suiker in zit.

9. Pastasaus

Even snel een pasta in elkaar draaien met een kant-en-klaar potje pastasaus? Om minder suiker binnen te krijgen, is het beter om zelf een saus te maken. In een potje saus zitten al gauw zes suikerklontjes, terwijl het helemaal niet veel tijd hoef te kosten om je tomatensaus zelf te bereiden.

10. Saladedressing

Bij saladedressing denk je misschien niet gelijk aan suiker als ingrediënt, en toch zit-ie er vaak vol mee. Laat die kant-en-klare fles uit de supermarkt voortaan staan en maak je dressings lekker zelf. Meer dan olijfolie, azijn, een beetje mosterd en peper en zout heb je niet nodig.

11. Tonic

Niets lekkerder op een warme dag dan een frisse gin-tonic (of een tonic zonder alcohol). Hoewel dit drankje minder zoet proeft dan vele andere cocktails, is-ie dat niet. Een goed glas gin-tonic bevat zo’n zes suikerklontjes.

Bron: Goodhousekeeping