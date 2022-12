Deze 3 dingen doe je boven de 40 beter niet meer

De kans is groot dat je in de afgelopen jaren wat eetgewoontes hebt opgebouwd die jou eigenlijk niet meer zo dienen, of sterker nog: die simpelweg slecht voor je zijn. Omdat men niet voor niets zegt dat je gezondheid je grootste goed is, besteden we in dit artikel aandacht aan drie gedragingen die je na je vierde decennium hier op aarde het beste zo snel mogelijk weer kunt afleren. Gaat je lukken.

Laat op de avond de koelkast plunderen

Slapen heeft heel veel functies, waaronder herstellen van de dingen waar je je lichaam overdag aan hebt blootgesteld. Om ervoor te zorgen dat je lijf daar ook daadwerkelijk de kans voor krijgt, is het belangrijk om het niet ’s avonds laat nog te gaan opvullen met snacks. Dan ligt de focus voorlopig namelijk eerst nog op het verteren van voedsel. Kun je niet slapen door een ‘vraagje van je maagje’, zoals Winnie de Poeh het zou hebben verwoord? Probeer gedurende de dag voldoende te eten, en dan bij voorkeur van dingen die je bloedsuikerspiegel niet doen schommelen. Als je bewerkte voeding zoveel mogelijk mijdt, ben je al een heel eind.

Dagelijks alcohol drinken

Zo goed als niets in je lichaam knapt op van alcohol drinken (die o zo belangrijke slaap, bijvoorbeeld). Na je veertigste breekt je lever de gifstoffen die er in zitten bovendien moeilijker af, waardoor je sneller last zult krijgen van de nadelige effecten van een glaasje teveel. Natuurlijk begrijpen we dat een leven geleefd moet worden en dat het in de praktijk geen doen is om alles wat je lekker vindt (maar niet goed voor je is) te laten staan. Toch zouden we je adviseren om dat dagelijkse glaasje wijn bij het eten terug te schroeven naar, we roepen maar wat, een wekelijks – écht lekker – wijntje tijdens een etentje in een restaurant. Zo geniet je er extra van. Plus, ook mooi meegenomen, het doet je goed.

Veel suiker en witmeel eten

Pasta pesto, een pizza margherita, een reep chocola of een zak met pittige zoutjes… Het is allemaal even lekker. Helaas wordt het naarmate je ouder wordt lastiger voor je lichaam om de snelle koolhydraten in deze producten te verteren, waardoor je ze makkelijker als vet zult opslaan. Daarnaast haal je er erg weinig voedingsstoffen uit waar je iets aan hebt, dus je bent eigenlijk vooral bezig je lichaam te vullen in plaats van het te voeden. Een tip van de redactie voor als je trek hebt in iets zoets wat tegelijkertijd vult én verantwoord is: dadels.

Een paar laatste adviezen (leuke!)

Om op een positieve noot af te sluiten: er zijn natuurlijk ook dingen die je na je veertigste wél lekker moet blijven doen. Met deze stylingtips voor vrouwen boven de 40 kom je bijvoorbeeld altijd goed voor de dag. Wat daar ook bij helpt, is krachttraining. O, en misschien wel de fijnste tip uit dit lijstje: seks! Dat wordt na de veertig namelijk alleen maar beter.

