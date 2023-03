Déze 3 sterrenbeelden hebben komende week het geluk aan hun zijde

Deze drie sterrenbeelden zijn echte geluksvogels en hebben een héle mooie week voor de boeg.

Sterrenbeelden met veel geluk

Tweelingen

Tweelingen hebben de komende week echt het geluk aan hun zijde. Maar liefst vier planeten ondersteunen jou in je dagelijkse leven. De zon, Jupiter, Mercurius en Pluto voorkomen problemen op je weg en bezorgen je een zorgeloze, ontspannen tijd. Zowel privé als op het werk loopt alles de komende dagen op rolletjes. En of dat nog niet genoeg is, worden sommige wensen sneller vervuld of bereik je een doel sneller dan verwacht.

Kreeft

Kreeften kunnen zich de komende dagen ook verheugen op een flinke portie geluk. Venus en Saturnus vervullen langverwachte wensen. Tegelijkertijd kan je buitengewoon goed opschieten met je medemensen. Er kunnen plotseling kansen ontstaan ​​die voorheen onbereikbaar leken. Nu is het belangrijk dat je reëel blijft, want deze fantastische kansen mag je niet missen.

Leeuw

Leeuwen voelen zich energiek, actief en klaar voor nieuwe projecten in de komende week. En dat is maar goed ook, want met de zon, Jupiter en Mercurius in een driehoek zullen zij de komende dagen het geluk aan hun zijde hebben. Dit resulteert in nieuwe, frisse en creatieve ideeën die het sterrenbeeld goed vooruit kunnen helpen. Als leeuw moet je zeker gebruik maken van deze unieke kans.

Bron: Freundin.de