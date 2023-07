Déze 4 dingen eten voedselveiligheid-experts nóóit in een restaurant

Dat schrijft The Huffington post, een Amerikaanse nieuwswebsite, die het vroeg aan Ellen Shumaker en Bryan Quoc Le. Zij is verbonden aan de universiteit van North Carolina en runt hun voedselveiligheidsprogramma Safe plates, hij is een bekende voedingswetenschapper.

Rauwe melk

Wist je dat het consumeren van rauwe melk in 23 staten van Amerika verboden is? De federale overheid daar verbiedt rauwe melk, omdat het consumeren van ongepasteuriseerde melk gezondheidsrisico’s kan hebben. In Nederland wordt rauwe melk (en rauwmelkse kazen bijvoorbeeld) alleen afgeraden voor zwangere vrouwen en kwetsbare doelgroepen. In sommige Amerikaanse staten, zoals in Californië en South Carolina, mag rauwe melk wél geserveerd worden. Tot groot ongenoegen van Shumaker. “Omdat het ongepasteuriseerd is, is er een grotere kans op bacteriën zoals salmonella, E. coli, Brucella, Campylobacter en listeria”, vertelt Shumaker aan de nieuwswebsite. Zij blijft in een restaurant dan ook verre van rauwmelkse producten.

Steak tartaar

Veel vleesliefhebbers vinden steak tartaar om te smullen. Heerlijk toch, zo’n gehakte biefstuk vermengd met een eidooier en verse kruiden erop? Bryan Quoc Le laat aan The Huffington post weten dat je hém er in ieder geval niet voor wakker hoeft te maken. Waarom niet? “Normaal gesproken wordt vlees gedesinfecteerd met een aantal ontsmettingsmiddelen”, legt hij uit aan de nieuwswebsite. “Sommige pathogene micro-organismen die in de darmen van runderen worden aangetroffen, zoals E. coli subvariant O157: H7, zijn echter zeer resistent tegen deze behandelingen.” Volgens de voedingswetenschapper zijn er bovendien maar een paar cellen van een ziekteverwekker zoals E. coli nodig om een ​​door voedsel overgedragen ziekte te veroorzaken. “Je moet echt veel vertrouwen hebben in het restaurant dat ze het vlees zodanig bereiden dat ze deze ziekteverwekkers elimineren.” Een goede vraag om jezelf te stellen wanneer je weer eens van een steak tartaar hoopt te genieten.

Kiemgroenten

Niet iedereen is een liefhebber van kiemgroenten zoals taugé en alfalfa. Misschien is het voor jou dan ook niet erg als je kiemgroenten op basis van dit artikel in het vervolg laat staan. Wat kiemgroenten volgens Bryan Quoc Le een gevalletje ‘lekker laten staan’ zou maken, zijn de uitbraken van voedselvergiftiging waarmee deze vaak in verband worden gebracht. “Kiemgroenten worden gekweekt uit niet-steriele zaden die microbiële sporen of kolonies bevatten, die in een vochtige omgeving worden bewaard bij een temperatuur van 20 tot 30 graden Celcius”, vertelt hij aan The Huffington post . “Aangezien dit ruim boven de koelingsvoorschriften ligt, groeien micro-organismen vrij snel bij deze temperaturen. Ze worden ontkiemd in aarde of een poreus materiaal zoals kokosnootsnippers, veenmos of perliet. Dit zijn ook geen steriele materialen. Er kunnen ziekteverwekkers in groeien, waaronder salmonella, E. coli en listeria. Omdat het drie tot vier dagen kan duren voordat het kiemproces is voltooid, kan het aantal cellen van deze micro-organismen oplopen tot miljarden.” Oei.

Rauwe schaaldieren, zoals oesters

Van schaaldieren moet je houden, net als van taugé, maar verrassend veel mensen doen dat. Vooral oesters zijn erg geliefd, zowel als hoofdgerecht of bij een borrel op het terras. Kun je ze in het vervolg niet beter tóch laten staan? Als het aan Bryan Quoc Le ligt wel, vertelt hij aan The Huffington post. “Oesters zijn meestal aaseters of bodemvoeders en kunnen een grote hoeveelheid bacteriën, virussen en andere verontreinigingen bevatten”, begint hij. “Een ander groot probleem met schaaldieren is vibriosis, een ziekte die wordt veroorzaakt door de vibrio-bacterie. Mensen kunnen besmet raken met vibriosis door het eten van rauwe oesters of schaaldieren, en dat kan ernstige gevolgen hebben, zoals amputatie van ledematen.” Toch hoef je volgens hem niet áltijd bang te zijn voor het bestellen van oesters in restaurants. “Ik zoek naar restaurants die schoon zijn en goed gerund worden, die goede online beoordelingen en inspectieresultaten hebben”, voegt hij toe. Afijn, dat scheelt weer!

