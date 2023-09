Déze 5 groente- en fruitsoorten wil je écht wassen voordat je ze eet

Doe je dat niet, dan loop je het risico om bacteriën, parasieten en virussen op te lopen. Bovendien smaakt eten toch nét iets lekkerder als je weet dat er geen kleine organismen op rond dwarrelen.

Kiwi

Hoewel je de meeste fruitsoorten met een dikke schil, zoals banaan, niet hoeft te wassen, kun je kiwi’s beter wél van een kleine schoonmaakbeurt voorzien. Veel liefhebbers van deze fruitsoort eten de vrucht namelijk met schil, terwijl daar vaak behoorlijk wat bacteriën opzitten. De kleine organismen vinden de schil namelijk een fijne plek, waardoor ze zich er maar wat graag tussen nestellen. Even onder de kraan houden, dus, voordat je ‘m opeet.

Kool

Voordat je kool klaarmaakt, verwijder je vaak eerst de buitenste laag, omdat die niet gegeten wordt. Heb je die verwijderd, dan is de kool schoon, zou je misschien denken. Toch is niets minder waar, want die buitenste laag voorkomt niet dat er ook bacteriën of insecten ín de kool kunnen zitten. Snijd de kool daarom na het verwijderen van de buitenste laag in stukjes en spoel die in een vergiet af onder stromend water. De groentesoort is immers toch nét iets lekkerder zónder dat er insecten tussendoor kruipen.

Groente en kruiden uit eigen tuin

Heb je een eigen moestuin waarin je heerlijke groente en kruiden, zoals peterselie, tijm en sla kweekt? Hoewel je de hygiëne ervan misschien wel vertrouwt, omdat ze uit je eigen tuin komen, kun je ook deze etenswaren beter even afspoelen. De insecten in je tuin kunnen er namelijk net zo van hebben genoten als jij van plan bent om te doen, waardoor ze er wellicht hun sporen op na hebben gelaten. Was ze daarom alsnog zorgvuldig, voordat je je eten ermee van extra smaak of decoratie voorziet. Je kunt dit het beste doen door een handjevol groente en/of fruit onder de kraan te houden en ze vervolgens een beetje droog te deppen met een stukje keukenpapier. Ook kun je er een slacentrifuge voor gebruiken om het jezelf nog net iets makkelijker te maken.

Champignons wassen

Waar de één ze heerlijk vindt, is de ander ze liever kwijt dan rijk. We hebben het over paddestoelen, zoals champignons. Er wordt wel eens gezegd dat je de vruchtlichamen van de schimmel beter niet kunt wassen, omdat ze water zouden absorberen, maar dat is een fabel. Champignons nemen namelijk heel weinig water op, omdat ze zelf al voor negentig procent uit water bestaan. De beste manier om champignons schoon te maken, is door ze in een bakje met koud water te leggen en ze vervolgens met je handen heen en weer te bewegen. Om ze droog te deppen, kun je het beste een katoenen handdoek gebruiken, omdat keukenpapier zou kunnen blijven plakken.

Fruitsoorten als meloen

Net zoals op kiwi's zijn bacteriën ook dol op meloenen. Ze vinden niet alleen de zoetigheid van de vrucht lekker, maar ze houden ook van de plek waarop die groeit, namelijk op de grond. Ook de schil valt bij de kleine organismen in de smaak, omdat die vrij ruw is. Zo kunnen de bacteriën zich, evenals bij kiwi’s, makkelijk op de vrucht nestellen. Afijn, ook hier geldt dat de vrucht beter smaakt als-ie geen bacteriën bij zich draagt. Even wassen onder de koude kraan, dus!

Haal je kruiden vaak in de supermarkt, dan is alleen wassen met water niet genoeg. In deze video leggen we je uit wat wél goed werkt, zodat je ook alle pesticiden verwijdert. Wel daarna goed afspoelen!

Bron: Martha Stewart, Margriet