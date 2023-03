Deze 5 onverwachte producten zitten bomvol vet

Vet heeft veelal een negatieve connotatie, maar is lang niet altijd slecht.

Verzadigd of onverzadigd vet

Er bestaat namelijk een verschil tussen verzadigde vetten (in roomboter, koek, chocola, gebak en gefrituurd voedsel) en onverzadigde vetten, die een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren bevatten. Deze verlagen het cholesterolgehalte in je bloed en verkleinen daarmee het risico op hart- en vaatziekten. Zo zie je maar, sommige vetten zijn gewoon gezond!

Avocado

Heerlijk, die avocadotoast of -salade, maar óók een echt vetbommetje. Eén avocado (180 g) bevat namelijk 33,1 gram vet, waarvan 3,8 gram verzadigd. In regel bevat deze vruchtgroente dus veel onverzadigde vetten, wat gezond is voor je hart en bloedvaten. Kom maar door dus, met dat avocadobrood!

Noten

Een handje noten per dag is een gezonde snack, maar eet er bij voorkeur geen zakken van leeg. Afhankelijk van de soort bestaan noten voor 45 tot 70 procent uit vet. Het grootste deel daarvan is gelukkig onverzadigd. Macadamianoten hebben verreweg het grootste vetpercentage, zo’n 19 gram per handje (25 g). Cashewnoten bevatten het minste vet van alle nootsoorten, namelijk 12,2 gram per handje. Dit zijn grotendeels onverzadigde (gezonde!) vetzuren.

Noten zitten overigens óók boordevol andere gezonde voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen en antioxidanten. Déze 8 noten zijn het gezondst.

Olijfolie

Olijfolie is onmisbaar in de keuken. Misschien wist je niet dat dit basisingrediënt een echt vetbommetje is. Eén eetlepel (10 g) bevat 10 gram vet, waarvan slechts 1,5 verzadigd is. Het grootste deel is onverzadigd en dus gezond. Daarom past koken (en bakken) met olijfolie in een gezond voedingspatroon. Vooral extra vierge olijfolie heeft veel gezondheidsvoordelen.

Ook andere plantaardige oliën, zoals zonnebloemolie en koolzaadolie, zitten bomvol vet. Met name koolzaadolie is net als olijfolie een bron van enkelvoudige, onverzadigde vetten, al moet je er om déze reden alsnog mee oppassen.

Kaas

Helaas voor kaasliefhebbers: als je gezond wilt eten, kun je maar beter minderen met dit product. Een plakje (volvette) 48+ jong belegen kaas (30 g) bevat algauw 5,9 gram verzadigd vet. Het cijfer op de verpakking geeft het vetgehalte aan. Hoe lager het cijfer, hoe minder vet en hoe meer calcium de kaas bevat, en hoe gezonder deze is. Sommige kaas is rijk aan verzadigd vet, wat niet goed is voor je bloedvaten.

Roomboter

Ja, een boterham of cracker dik besmeerd met roomboter is heerlijk, maar allesbehalve gezond. Roomboter is namelijk smeerbaar vet, gemaakt van melk. Het vetgehalte ligt tussen de 80% en 90%. Het gaat dan vooral om verzadigd (en dus ongezond). In sommige gevallen kun je boter daarom beter vervangen door olijfolie.

Wil je gezond(er) eten? Eerder schreven we ook al over onverwachte producten bomvol suiker en zout.

Zoals gezegd is niet al het vet slecht. In onderstaande video zie je waarom vette vis zo gezond is.

Bron: Voedingscentrum, Gezondleven.be, AD.nl