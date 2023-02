Deze 5 onverwachte producten zitten bomvol zout

Eerder schreven we al eens over 11 producten die stiekem bomvol suiker zitten.

Gemiddeld krijgen we zo’n 9 gram zout binnen. De Hartstichting adviseert om maximaal 6 gram zout per dag te eten.

Soep in blik of pak

Soep uit een pak of blik zit vol zout en veel mensen voegen na bereiding nog wat extra zout en peper toe. Volgens onderzoeksbureau Questionmark zit er in een blik tomatensoep van Unox 0,88 gram zout per 100 milliliter. In een standaard soepkom gaat 200-250 milliliter soep. Dan krijg je dus al gauw 1,76-2,2 gram zout binnen van de maximaal 6 gram per dag. Volgende keer toch maar weer even zelf tomaten pureren.

Kant-en-klare kruidenmix

Kruidenmix voor taco’s, gehaktballen of goulash kun je beter zelf maken. Uit een steekproef van De Consumentenbond blijkt dat in zo’n zakje of potje vaak weinig kruiden en specerijen zitten, soms maar een paar procent. De rest is goedkope opvulling, zoals zout, suiker, (paneer)meel of groenten. Sommige kruidenmixen bevatten zelfs al meer dan de helft van de aanbevolen hoeveelheid zout per dag.

Bewerkt en voorverpakt vlees

Natrium (een belangrijk bestanddeel van zout) wordt gebruikt om bewerkt en voorverpakt vlees langer goed te houden. Ga je voor gemarineerd vlees? Dan krijg je waarschijnlijk waarschijnlijk nóg meer natrium binnen. Twee ons gebraden en gemarineerde kipfilet kan al 480 milligram natrium bevatten. En net als in de soep voegen veel mensen er tijdens de bereiding nog extra zout aan toe.

Pastasauzen

Met kant-en-klare pastasaus staat je avondeten binnen een paar minuten om op tafel. Even wat gehakt rullen, groente bakken, een pot pastasaus erbij en je bent klaar. Makkelijk, maar niet de meest gezonde keuze. Pastasaus bevat per portie al snel 2,3 gram zout. Hetzelfde geldt voor sauzen als ketjap, sojasaus, mosterd en curry. Die zijn ook hartstikke zout.

Pizza’s en lasagnes

Volgens de Consumentenbond zijn kant-en-klare pizza’s uit de supermarkt zijn vaak te zout. Hetzelfde geldt voor kant-en-klare lasagnes. De zoutste pizza’s bevatten maar liefst 7 gram zout, terwijl de aanbeveling is om op een hele dag hooguit 6 gram zout te eten.

Bron: Santé, Benu