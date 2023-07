Déze 5 prebiotische foods zijn een feestje voor je darmen

Gezonde darmen bepalen voor een groot deel hoe goed we ons fysiek en mentaal voelen. Zo huist tachtig procent van ons immuunsysteem in onze darmen. Ook wordt dit meterslange orgaan ons ‘tweede brein’ genoemd, omdat ons hoofd en onze buik rechtstreeks met elkaar verbonden zijn door een zenuwstelsel.

Goede bacteriën

Als je darmen gezond zijn, is de darmflora in balans: oftewel de bonte verzameling bacteriën, gisten en schimmels die in de darmen leeft. Je kunt je darmflora een handje helpen door pre- en probiotisch te eten. Probiotica zijn goede darmbacteriën, zoals bifidobacteriën en lactobacillen. Je vindt ze in gefermenteerde voeding, zoals yoghurt, kefir, hüttenkäse en appelciderazijn of in supplementen.

Opkikker voor je immuunsysteem

Prebiotica zijn fermenteerbare vezels die een voedingsbron vormen voor de goede bacteriën. Ze zorgen voor een betere bloedsuikerspiegel, een efficiëntere opname van mineralen zoals calcium en het beter functioneren van de spijsvertering en het immuunsysteem, meldt wetenschapswebsite Scientias.nl. Het is dus belangrijk dat je ook daar genoeg van binnenkrijgt.

Makkelijk te doen

Amerikaanse wetenschappers hebben meer dan 8.500 producten onder de loep genomen en kwamen tot een top vijf van prebiotische foods, meldt Scientas.nl. Het viel de onderzoekers op dat de lijst met vezelrijke voeding überhaupt verrassend lang is, laat onderzoeker Cassandra Boyd van de San José State University weten aan de website. “Het is al voldoende om vijf gram van deze vezels per dag te eten. En dat is makkelijk te doen. Je moet alleen even weten welke producten vol met deze nuttige stoffen zitten”, aldus Boyd.

Deze 5 foods bevatten de meeste goede vezels voor je darmen



De top vijf bevat tussen de 100 tot 240 milligram prebiotica per gram

1. Knoflook

2. Prei

3. Ui

4. Paardenbloemblaadjes

5. Aardpeer

