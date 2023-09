Déze 5 weetjes kende je nog niet over watermeloen

Vooral nummer 3 en 5 wil je weten.

1. Watermeloen is géén fruit

Jup, we zeggen het allemaal verkeerd. Meloen is géén fruit. De meloen is familie van de komkommer en de pompoen en behoort dus tot de groenten. Vruchtgroenten, om precies te zijn. Dat zijn groenten waarvan de vrucht wordt gegeten. Dit geldt voor alle soorten meloen, dus ook voor de watermeloen.

2. Watermeloen eet je beter niet als dessert

Weleens buikpijn gekregen na het eten van watermeloen als toetje? Niet gek. Omdat eerst de maaltijd verteerd moet worden, wordt watermeloen in de maag in feite ‘in de wacht’ gezet. Daardoor kan hij al voor de spijsvertering gaan gisten. Zo kan watermeloen na een zware maaltijd leiden tot een opgeblazen gevoel, brandend maagzuur of diarree. Ook bevat watermeloen veel fructose; niet erg prettig voor je maag. Eet watermeloen daarom beter op een lege maag of wacht een uurtje voor je het als dessert eet.

3. De pitjes van watermeloen zijn supergezond

Veel mensen spuwen de pitjes van watermeloen uit. Zonde. Deze pitjes zitten namelijk boordevol vitaminen en mineralen, waaronder vitamine B, magnesium, ijzer en zink. Daarnaast bevatten watermeloenpitjes relatief veel eiwitten vergeleken met andere noten, pitten en zaden. Een achtste kopje watermeloenpitjes staat gelijk aan maar liefst 10 gram eiwitten. En wist je dat deze pitten ook nog rijk zijn aan gezonde vetten? Genoeg reden om ze voortaan door te slikken, dus.

4. Gele vlek betekent rijp

Misschien sla je een watermeloen met een gele vlek eerder over dan dat je ‘m mee naar huis neemt. Maar die gele vlek is júist een teken dat de meloen perfect van smaak is. Dat zit zo. Als een watermeloen rijp en volgroeid is, valt hij op de grond. Terwijl de meloen op de grond verder zonnebaadt, kleurt de rest van de schil groener, terwijl de ligplek steeds geler wordt. Een gele vlek is dus een duidelijke aanwijzing dat de meloen niet te vroeg is geoogst. Is de ligplek nog wit of groenig? Dan kun je de meloen beter laten liggen. Hoe groter het verschil tussen de kleur van de schil en de kleur van de ligplek, hoe rijper de vruchtgroente is.

5. Tijdens het eten verbrand je de watermeloen meteen

Aan de lijn? Watermeloen kun je gerust zonder schuldgevoel eten, want tijdens het eten van watermeloen verbrand je méér calorieën dan er op dat moment in je lichaam terechtkomen. Zo bevat een stuk watermeloen van 250 gram maar 50 calorieën. Dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat watermeloen grotendeels (voor meer dan 90 procent) uit water bestaat. Toch is het vanwege de grote hoeveelheid fructose niet verstandig om watermeloen aan de lopende band te eten.

Bron: Freundin, HLN, Delicious Magazine