Déze 6 toetjes bevatten verrassend weinig calorieën

1. (Mager)yoghurtijs met fruit

Wie houdt er niet van yoghurtijs? Maak je het zelf, dan kun je het zo gezond (of ongezond) maken als je zelf wilt. Ga je voor het eerste, dan is magere yoghurt de beste keuze. Je doet gewoon wat fruit en magere yoghurt in een blender, giet het in vormpjes en vriest het in. Zoetekauwen kunnen er nog een lepel honing aan toevoegen.

Toetjes met weinig calorieën Beeld Getty Images

2. Chocolademousse

Je zou zeggen: een caloriebommetje. Gelukkig is niets minder waar. Tenminste, niet als je ’m zelf maakt. Wat heb je nodig? Een grote banaan, een rijpe avocado, een eetlepel cacaopoeder, een beetje citroensap en een scheutje melk. Begin met het pureren van de banaan en de avocado. Voeg daarna het cacaopoeder, het citroensap en de melk toe en meng het geheel goed door. Voor extra zoetigheid kun je nog wat honing toevoegen. Een eenvoudig gerecht met een bereidingstijd van maar vijf minuten.

Chocolade mousse getopped met vruchten Beeld Getty Images/iStockphoto

3. Vegan banoffee pie

In voor iets nieuws? Dan is dit toetje echt iets voor jou. De bodem maak je door 75 gram amandelen te kruimelen. Vervolgens voeg je 200 gram havervlokken, 60 milliliter kokosolie, twee eetlepels siroop, twee eetlepels water en één theelepel kaneel toe. Bak de bodem in twaalf minuten goudbruin.

Maak nu de karamel. Mix zo’n vijftien dadels met twee eetlepels notenpasta, een scheut citroensap en vanille-extract tot er geen klontjes meer inzitten. Klop een pakje kokosroom op tot je slagroom hebt. Laat de bodem van de taart goed afkoelen. Leg hier plakjes banaan op, gevolgd door een laag karamel, de kokosslagroom en weer een laag bananenplakjes.

Vegan banoffee pie Beeld Getty Images/iStockphoto

4. Raw cheesecake

Het kost wat tijd om dit toetje te maken, maar dat is het waard. De vulling is gemaakt van kokosroom en ongezouten cashewnoten, waardoor de cake niet zo ongezond is.

Om een lekker zachte, romige cakevulling te krijgen is het belangrijk de cashewnoten tien tot vijftien minuten te laten wellen in water. Vervolgens moet je ze goed laten uitlekken in een vergiet of droog deppen. Wanneer de bodem en de vegan vulling van de cheesecake gemaakt zijn komt het moeilijkste, namelijk zo’n vier uur wachten. Wanneer de cheesechake goed stijf is, smaakt hij het best.

5. Lichte & romige bramencheesecake

Zo'n cheesecake doet het voor ons altijd goed, zeker eentje die romig is en toch niet té veel calorieën bevat. Daarnaast zitten er veel bramen in en daar zitten veel healthy benefits aan. Zo zorg je niet alleen goed voor je maag, maar ook voor je huid en haar. Nu snel door naar het recept en bakken maar!

Lichte en romige cheesecake Beeld Jan Luijk

6. Pure chococups met amandelpasta

Dit toetje bevat liefst 240 calorieën en dus een super toetje om jezelf en andere mee te vermaken aan de eettafel. En dit toetje is ook hartstikke geschikt als tussendoortje. Smullen maar met dit heerlijke recept!

Pure chococups met amandelpasta Beeld Jan Luijk

7. Banaan-ananassorbet met munt én een koekje

Een ijsje glijdt er zo in en deze zeker! Dit sorbet ijs is zo light dat je er lekker een extra koekje bij kan serveren. Niet alleen fruit maakt deze sorbet lekker, maar ook extra kruiden zoals munt. Dit recept is een traktatie voor je zintuigen!

Banaan-annanassorbet met munt én een koekje Beeld Jan Luijk

Zo zie je maar, eten hoeft niet altijd ongezond te zijn om lekker te zijn.

Vind je het niet erg om een keer te zondigen? Maak dan deze red velvet taart met witte chocolade-roomkaascrème:

Bron: Ilovehealth, Voedingscentrum.