Déze 6 vleesvervangers zitten vol ijzer

Bij de ijzeropname spelen verschillende factoren mee. Drink je bijvoorbeeld koffie of thee bij je maaltijd? Dan heb je een verminderde opname door de theïne en cafeïne. Eet je vitamine C bij je maaltijd, bijvoorbeeld met een stuk fruit, paprika of citroensap? Dan neem je ijzer uit plantaardige voedingsmiddelen júist beter op!

6 combinaties aan vleesvervangers vol ijzer

1 Tomaat en broccoli

Broccoli bevat veel ijzer, tomaat zit vol vitamine C. Een gezonde combinatie, dus, die zich geroosterd uit de oven goed leent voor in pasta’s. Of maak een omelet met deze twee groenten.

2 Spruitjes en linzen

Linzen zijn net als andere peulvruchten een populaire vleesvervanger. De romige structuur zorgt ervoor dat ze het zelfs goed doen als vervanger voor gehakt. Spruitjes zitten vol vitamine C. Gecombineerd verwerk je deze twee in een salade, soep of ovenschotel. Lekker!

3 Rode paprika en spinazie

Zeg je ijzer, dan zeg je spinazie. Deze bladgroente doet het goed in shakes en door de pasta. De gouden combinatie? Combineer spinazie met rode paprika. Deze groente zit vol vitamine C. Lekker in een salade!

4 Witte kool en zwarte bonen

Bonen zijn een onverminderd populaire vleesvervanger en een geweldige optie als je vegaburgers uit de winkel eens links wilt laten liggen. Witte kool zit vol vitamine C. De combinatie is overheerlijk in taco’s of wraps. Of voeg een zelfgemaakt koolslaatje toe aan je gerecht met bonen.

5 Pure chocolade en aardbeien

Deze had je niet verwacht, maar jawel: chocolade en aardbeien zijn een ultieme ijzerrijke combinatie. Oké, dit is geen excuus om ongelimiteerd ervan te snoepen, maar aardbeien gedompeld in gesmolten pure chocolade zorgen voor een ijzerboost. Of voeg pure chocolade en aardbeien toe aan je yoghurt.

6 Hummus en sinaasappel

Toegegeven, het klinkt als een vreemde combinatie, maar probeer eens een beetje vers sinaasappelsap te mengen door je hummus. Het geeft een frisse toets. Hummus, gemaakt van kikkererwten, is een bron van ijzer. Sinaasappels zitten vol vitamine C. Andere optie: eet hummus bij een salade en drink er een glas sinaasappelsap bij. Een geweldige lunch!

Vitamine C bevordert de opname van ijzer, maar verhoogt het ook de weerstand? In onderstaande video zie je hoe het zit.

Bron: Libelle.be