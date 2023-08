Déze 7 producten moet je onverwacht in de koelkast bewaren

Dat je tomaten voor hun smaak beter buiten de koelkast kunt bewaren, weten veel mensen niet. Net als déze producten overigens. Andersom zijn er ook producten die je juist ín de koelkast moet bewaren, terwijl ze bij jou gegarandeerd op het aanrecht of in het keukenkastje staan. Verander dat dus maar snel.

Pittige sauzen

Grote kans dat de sriracha, sambal oelek, gochujang en chili-olie bij jou in een sausrekje of keukenkastje staan. Pas dat maar gauw aan, want deze hete smaakmakers bewaar je opening bij voorkeur in de koelkast. Zolang er geen zuivel of ei in de saus zitten, is dat overigens geen noodzaak, maar ook voor sauzen op azijn is gekoeld bewaren aan te raden. Tenzij ze gefermenteerd zijn of een heel hoog zoutgehalte bevatten, kunnen ze namelijk binnen één of twee maanden bederven of hun smaak verliezen. Grote kans dat jij er doorgaans langer mee doet, tenzij je een doorgewinterde liefhebber van pit bent, natuurlijk. Dat blijkt overigens goed voor je gezondheid.

Ketchup en mosterd

Behalve mayonaise (uiteraard) en pittige sauzen moet je ook ketchup en mosterd na opening in de koelkast bewaren. Hoewel je die eerste vanwege de hoge zuurgraad doorgaans ook ongekoeld kunt bewaren, is het voor de voedselveiligheid tóch beter om het zekere voor het onzekere te nemen. Zo voorkom je de groei van micro-organismen als gisten en schimmels, en behoud je de kwaliteit.

Ahornsiroop

Wat? Ja, echt. De zoete smaakmaker ahornsiroop bevat geen conserveermiddelen en hoort na opening dus thuis in de koelkast. Het watergehalte hierin is namelijk hoog genoeg voor de groei van gisten.

Noten en zaden

Deze had je niet verwacht: noten en zaden horen thuis in de koelkast. Waarom? Door hun hoge oliegehalte kunnen ze bij in je keukenkastje bederven. Wil je er echt lang van genieten, dan kun je ze overigens ook invriezen.

Pindakaas

Nog zo’n product dat gegarandeerd in jouw keukenkastje staat: pindakaas. Ongeopend is dat geen probleem, maar verse pindakaas bevat veel olie en geen conserveermiddelen, en kan na opening ongekoeld daarom na ongeveer een maand gaan schiften. Wil je niet, dus bewaar dit broodbeleg daarom voortaan in de koelkast. Hetzelfde geldt overigens voor amandelpasta.

Tortilla’s

Dol op wraps? Bewaar je tortilla’s dan voortaan in de koelkast, want daarbuiten kunnen ze snel beschimmelen.

Meel

In tegenstelling tot bloem bevatten volkoren en andere soorten steengemalen meel kiemen en zemelen. Hierdoor zijn ze net als noten en pindakaas rijk aan natuurlijke oliën, waardoor ze snel kunnen beschimmelen. Bewaar deze meelsoorten daarom in een luchtdichte verpakking in de koelkast. Uiteraard breng je ze wel weer op kamertemperatuur voordat je begint met bakken.

Welk van bovenstaande producten verplaats jij snel naar de koelkast?

Vieze Franse kaasgeur in de koelkast? In onderstaande video zie je hoe je die snel doet verdwijnen.

Bron: Marthastewart.com