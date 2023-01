Deze 7 restaurants in Amsterdam zijn zeker een bezoekje waard

Gelegen in het levendige Oost: Bar Botanique. Door het kleurgebruik en vele groen waan je je even in Latijns Amerika. De openingstijden zijn ruim, van 's ochtends vroeg tot in de late uurtjes, hier kun je terecht voor een drankje tot dineren. Ook leuk, op vrijdagavond is er een heuse salsa avond.

Ook de kaart laat niets te wensen over. Trek in een triple chocolade taart, lekkere cocktail of een pizza uit de steenoven, er is keuze genoeg.

Voor goed en verantwoord eten ga je naar Noord. Bij Café Restaurant Metro letten ze op duurzaamheid en maken ze gebruik van seizoensproducten. Je hoeft niet bang te zijn dat jij daardoor je stukje vlees misloopt. Van oesters en scheermessen tot geroosterd buikspek en salami voor de borrel, het staat allemaal op de kaart. Neem jij plaats aan de iconische betonnen bar?

Voor ontbijt en lunch kun je hier de hele week terecht, dineren doe je van woensdag tot en met zondag in het restaurant.

Een ode aan de Amsterdamse bruine kroeg: Arie op de hoek. Een buurtcafé en bistro in een in de pijp. Loop binnen voor een bak koffie met appeltaart of neem plaats voor een diner en kies uit de vele lekkere hoofdgerechten. De kaart is verrassend divers en er is voor ieder wat wils.

Zin om chique te gaan lunchen of dineren, dan zit je bij De Kas helemaal goed. Groenten spelen de hoofdrol en die zijn verser dan vers. In de eigen tuinen kweken ze groenten, kruiden en fruit die na het oogsten zo snel mogelijk op je bord belanden. Het restaurant heeft een Groene Michelin ster maar niet alleen het eten is indrukwekkend, de locatie en ambiance zijn ook uniek.

Laat je verrassen door de chefs vaste menu, daar krijg je geen spijt van.

Pizza is altijd een goed idee en al helemaal die van Europizza zijn om je vingers bij op te eten. Er staan zeker ook nog andere gerechten op de kaart en een fijne selectie aan wijnen. Het restaurant begeeft zich in Noord en is zeker een bezoekje waard.

Bij Café Beurre in West loop je altijd binnen zonder reservering, dat maakt het lekker laagdrempelig. Je kunt zo lang tafelen als je wilt en is er nog geen plekje vrij, wacht dan met een drankje aan de bar. Het menu is volledig vega friendly. En de gerechten prikkelen je smaakpapillen als nooit tevoren. Tafeltje voor twee?

Zin om te borrelen, ga dan naar GlouGlou. Hier vind je de allerlekkerste natuurwijnen en de keuze is reuze. Je kunt gewoon binnenlopen want reserveren hoeft niet.

