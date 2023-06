Déze bekende Nederlanders hebben hun eigen restaurant (en hier vind je ze)

Gertrude, Geza Weisz

Acteur en DJ Geza Weisz runt samen met restauranthouder Tijn Verstrappen Gertrude in Amsterdam. Er wordt hier met de seizoenen mee gekookt. Seizoensgroenten en verantwoorde vis en vleessoorten staan centraal. Het restaurant heeft een fijne wijnkaart en de gerechtjes zijn makkelijk met elkaar delen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Gertrude (@gertrudeamsterdam) op 1 Jun 2023 om 6:08 PDT

Brasserie van Dam, Nicolette van Dam

Samen met haar broer heeft Nicolette van Dam de Amsterdamse broodjeszaak en traiteur Van Dam van haar ouders overgenomen. De twee hebben er een brasserie van gemaakt waar je kunt genieten van een broodje, salade of een bord pasta.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Brasserie Van Dam (@brasserievandam) op 1 Jun 2023 om 6:08 PDT

Mood Street Food, Rico Verhoeven

Samen met chef Eveline Wu opende Rico Verhoeven het restaurant Mood Street Food in Eindhoven. De kickbokskampioen omschrijft het als een fast-casual restaurant dat gezonde Asian Fusion gerechten serveert tegen een betaalbare prijs.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Mood Street Food (@moodstreetfood) op 1 Jun 2023 om 6:08 PDT

Lotje Wine & Dine, Jan Smit

Achter de bar of in de bediening zul je ‘m niet vinden, maar ook Jan Smit heeft zijn eigen café-restaurant. In 2015 werd hij mede-eigenaar van Lotje Wine & Dine in Volendam. Je kunt er van alles krijgen: van tournedos tot een simpele ham-kaas tosti.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Restaurant Lotje Wine l Dine (@lotje_winedine) op 1 Jun 2023 om 6:08 PDT

Stevig, Douwe Bob

Drankje doen bij Douwe Bob aan de bar? Dat kan bij Stevig, zijn eigen restaurant en wijnbar in Amsterdam. Op zondagen worden er singer songwriter-sessions gehouden in de ‘Performance room’ en op woensdag maakt het restaurant gratis maaltijden voor dak- en thuislozen en mensen met een kleine portemonnee. Wat lief!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door STEVIG AMSTERDAM (@stevigamsterdam) op 1 Jun 2023 om 6:08 PDT

Blushing, Gordon

Lunchen doe je bij Blushing in Amsterdam, een gezonde koffie- en lunchtent van Gordon. “Het gaat mij er vooral om een alternatief te bieden in de ongezonde chaos die er op dit moment in Nederland heerst”, zegt de zanger over zijn restaurant.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Blushing Coffee & Food (@blushingholland) op 1 Jun 2023 om 6:08 PDT

Oeuf, Geza Weisz

Naast Gertrude hebben Geza en Tijn nog een restaurant in Amsterdam: Oeuf. Zoals de naam al doet vermoeden staan eieren hier centraal. Naast een klassieke eggs benedict eet je er ook shakshuka of een omelet met truffel en kaas.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door ŒUF AMSTERDAM (@oeufamsterdam) op 1 Jun 2023 om 6:08 PDT

De Belg, Lil’ Kleine

Lil’ Kleine heeft zijn eigen patatzaak in hartje Amsterdam, in de Reguliersbreestraat. Hij runt samen met zijn beste vriend Daniel Lam ‘De Belg’. De zaak is al drie decennia een begrip en werd opgezet door de overleden vader van Daniel. Samen hebben ze de zaak weer nieuw leven ingeblazen. “Ik heb niet veel met patat, maar wel veel met geld verdienen. Dat is het, en patat is gewoon een gouwe business”, zei de rapper.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Patatzaak "De Belg" Amsterdam (@debelg_amsterdam) op 1 Jun 2023 om 6:25 PDT

Venster 33, Cas Jansen

Acteur Cas Jansen runt samen met zijn vrienden een heel leuk stekkie, midden in De Pijp in Amsterdam: Venster 33. Het is een hippe bar/restaurant. Door de uitgebreide lunch-, diner-, drank- en biteskaart is er voor ieder wat wils.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Venster33 (@venster33) op 1 Jun 2023 om 6:29 PDT

Bron: Instagram