Deze gezonde Nutella maak je met slechts 4 ingrediënten

Iedereen weet dat Nutella niet bepaald gezond is. Er zit namelijk ontzettend veel suiker in een pot. Dat kan gezonder! Wist je dat Nutella ontzettend makkelijk zelf te maken is? Hieronder vind je het recept voor een gezondere variant die binnen een paar minuten klaar is.

Kokosschuim

Tussen de ingrediënten staat het dikke gedeelte van kokosmelk uit blik. Als je een blik kokosmelk een tijdje laat staan, ontstaat er bovenop een schuimlaagje. Met dit kokosschuim kun je dus lekkere, gezonde Nutella maken. Maar wees wel voorzichtig bij het openen van het blik.

Zo maak je een gezonde Nutella

Ingrediënten

130 gram hazelnoten

80 gram maple syrup

30 gram cacaopoeder

80 gram kokosmelk uit blik (het dikke gedeelte)

De bereiding

Haal de bakplaat uit de oven en bedek deze met bakpapier en verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Verspreid de rauwe hazelnoten over de bakplaat en plaats de bakplaat in de voorverwarmde oven en laat ze vier minuten roosteren. Haal de bakplaat uit de oven en draai alle noten om. Draai de bakplaat om, zodat je de bakplaat andersom terug in de oven stopt. Rooster ze nog eens voor vier minuten. Als de hazelnoten klaar zijn haal je de bakplaat uit de oven en laat je de noten een uurtje afkoelen in een andere schaal. Doe ze vervolgens in een blender of hakmolen en maal ze fijn. Voeg hier de maple syrup, cacaopoeder en kokosmelk aan toe en mix het tot een gladde chocopasta.

Bewaren

Deze gezonde Nutella kun je ongeveer vijf dagen in de koelkast bewaren. Wanneer je de pasta in een weckpotje bewaart, kan je er iets langer mee doen. Maar omdat je met verse ingrediënten werkt, is het verstandig om deze heel te lang te bewaren. Maar dat is natuurlijk geen straf. Geniet ervan!

Is de gezonde Nutella een succes? Probeer er dan een keer een zoete tosti van banaan en chocopasta mee te maken:

