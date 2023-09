Déze gezonde zoete snack gaat viral op TikTok

Geloof ons maar, dit wil je proberen.

Een zoete snack, maar dan gezond

Het hoofdingrediënt van dit overheerlijke recept? Dadels, en nog meer dadels. De zoete basis van dit gerecht wordt gecombineerd met 100% natuurlijke pindakaas, waardoor de smaken lekker tegen elkaar opbotsen. Ook zorgt de pindakaas ervoor dat we langer verzadigd zijn, en dat is wat we willen. Om het af te maken wordt er (pure) chocola toegevoegd, et voila: de ingrediënten voor de populaire Date Bark.

Hoe bereid je de Date Bark?

Leg de ontpitte dadels plat op een bakplaat, en besmeer het met pindakaas. Vervolgens kun je het, voor wat extra’s, besprenkelen met fijngehakte hazelnoten. Verdeel er tenslotte de gesmolten chocola overheen, en leg de bakplaat daarna een aantal uur in de koelkast. Eet smakelijk!

