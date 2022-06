Deze gezondere versie van de Twix wil je vandaag nog proberen

Laatst deelden we al een gezondere versie van de Snickers. Maar een nieuw recept is ons via TikTok ter ore gekomen. Deze smeuïge koek-karamel-chocoladerepen zijn de ideale vervanger voor de Twix. En ze zijn nog gezonder ook.

Voordat we naar het recept gaan, een kleine disclaimer: ook in dit recept zitten gewoon suikers. Verpakt als ahornsiroop, dat dan weer wel. Maar voor je lichaam nog altijd: suiker.

Gezonde Twix

Is dit recept dan wel gezonder dan een gewone Twix? Ja. Er zitten minder verzadigde vetten en in plaats daarvan onverzadigde vetten. Deze zijn beter voor je cholesterolniveau en bevatten gezonde vetzuren. Daarbij bevat dit recept wel minder suikers per portie dan een Twix.

De gebruikte ingrediënten bevatten daarbij gemiddeld gezien meer voedingsstoffen. Zo bevat amandelmeel minder koolhydraten dan gewoon meel, meer vitaminen (B en E) en gezonde vetten. Kokosmeel bevat dan weer veel meer vezels dan gewoon meel.

TikTok-recept

Al met al is deze ‘Twix’ dus voedzamer dan een gewone. Maar hoe maak je hem? De TikTokker Wholesome Hedonista legt het je uit in onderstaande video.

De stappen op een rij

Ging het je wat te snel? We schrijven het nog even voor je uit. Om te beginnen met de koekbodem. Daarvoor worden de volgende ingrediënten gebruikt.

150 gram amandelmeel

15 gram kokosmeel

60 gram kokosolie

2 eetlepels ahornsiroop

1 theelepel vanille-extract

1 mespuntje zout

Roer deze ingrediënten met een lepel tot een deeg ontstaat. Kneed dit vervolgens tot een bal. Bekleed een vierkante bakvorm met bakpapier en druk het deeg plat op de bodem. Bak dit in 12 tot 14 minuten goudbruin in een oven van 180 graden Celsius.

Zet vervolgens de volgende ingrediënten klaar voor de karamel:

240 milliliter kokosmelk

240 gram kokosbloesemsuiker

1 theelepel kokosolie (gesmolten)

2 theelepels vanille-extract

1/2 theelepel zout

Roer de kokosmelk en kokosbloesemsuiker door elkaar in een steelpan op laag vuur tot het geheel smelt en gaat borrelen. Blijf roeren tot het een bruine, plakkerige massa is. Haal het mengsel van het vuur, schep de kokosolie, het vanille-extract en het zout door de karamel heen en verdeel het mengsel over de koekbodem.

Voor de chocoladetopping heb je de volgende ingrediënten nodig:

150 gram pure chocola

1 eetlepel kokosolie

grove zout

Hak de chocola in stukken en doe dit in een bakje, samen met de kokosolie. Zet het bakje zo’n 30 tot 60 seconden in de magnetron, tot de chocola nagenoeg gesmolten, maar niet aangebrand, is. Roer de olie en chocola door elkaar tot een glad mengsel.

Giet dit mengsel over de karamellaag heen en strooi de grove zoutvlokken over het geheel heen. En voilà: je bent klaar! Geniet van jouw gezonde versie van de Twix.

Bron: TikTok.