Deze groenten en fruit koop je het beste in blik, vers of uit de diepvries

En ingeblikt? Dat is zo ongezond nog niet...

Erwten: uit de diepvries

Een zak bevroren erwten in de vriezer kan nooit kwaad (want handig bij een blauw oog), maar deze ingevroren pareltjes zijn ook nog eens gezonder dan hun verse of ingeblikte broeders. Ingevroren erwten hebben namelijk een hogere waarde aan bètacaroteen.

Frozen green peas with pieces of pods covered with frost

Tomaten: uit blik

Tomaten worden verhit voordat ze worden ingeblikt. Dit zorgt ervoor dat er meer lycopenen vrijkomen, die je beschermen tegen hartkwalen en bepaalde vormen van kanker. Tomaten hebben daarnaast ook zeer hoge bètacaroteenwaarde. Gezondheid alom dus!

Whole can of tomatoes isolated from above on wood.

Citroenen: vers van de pers



Natuurlijk is een flesje kant-en-klaar citroensap wel snel en makkelijk bij het koken, maar vers zijn deze zonnige zuurtjes toch echt gezonder. Een gratis tip: pers in een keer veel citroensap en giet dit in een ijsblokjesvorm. Zo heb je altijd vers sap op voorraad.

Lemons on grey wooden background

Spinazie: uit de diepvries

Net bij als erwten, is het bij spinazie zaak om de geoogste groenten zo snel mogelijk in te vriezen zodat alle vitamines en mineralen zo goed mogelijk worden behouden. Een kop bevroren spinazie bevat 4 keer zoveel van bepaalde voedingsstoffen dan verse spinazie. Denk hierbij aan vezels, ijzer en calcium.

spinach in the bowl on the dark wood background. toning. selective focus on the lower right leaf

Maïs: uit blik

Niet alleen eet het stukken makkelijker dan knagen aan een kolf, het is ook nog eens gezonder. Maïs uit blik bevat meer carotenoïden, waaronder luteïne. Dit beschermt je lichaam tegen de effecten van vrije radicalen.

Canned Corn on a wooden background

Bron: PureWow