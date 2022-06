Deze groenten worden nóg gezonder als je ze kookt

Het Voedingscentrum raadt iedereen aan om minstens 250 gram groenten per dag te eten. Hierbij geldt: hoe meer, hoe beter. Groenten zitten boordevol vitaminen, mineralen en vezels. Maar om alle voedingsstoffen binnen te krijgen, is het belangrijk dat je bepaalde groenten van tevoren kookt.

De voordelen van groenten koken

Wanneer je groenten kookt, worden ze zachter en dus ook makkelijker verteerbaar. Ook neemt je lichaam de voedingsstoffen zo beter op en bovendien eet je vaak meer groenten als je ze kookt, aangezien ze tijdens het koken veel vocht verliezen. Groenten slinken, waardoor het percentage voedingswaarde per 100 gram hoger ligt dan bij rauwe groenten. Bovendien eet je er meer van, dus krijg je ook meer vitaminen binnen.

Deze groenten zijn gezonder als je ze kookt

1. Wortelen

Natuurlijk zijn rauwe wortelen hartstikke gezond, maar deze oranje groenten worden nog gezonder na een paar minuten koken. Ze bevatten dan namelijk meer bèta-caroteen. Dit is een stofje dat het menselijk lichaam om kan zetten in vitamine A, wat belangrijk is voor de groei van je botten, de gezondheid van je ogen en je immuunsysteem in het algemeen.

2. Spinazie

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, verhoogt het koken van spinazie de hoeveelheid ijzer in het eindproduct. Ook bevat gekookte spinazie meer vitamine A, E en zink. Toch de moeite waard om deze groene bladgroente van tevoren nog even warm te maken.

3. Asperges

Aangezien bij onder andere aspergers de voedingsstoffen opgesloten zitten in de cellen, kan je spijsvertering de celwanden niet goed afbreken. Wanneer je ze kookt, is dit geen probleem meer en zijn de asperges meteen een stuk gezonder.

4. Tomaten

Wanneer je tomaten kookt, komt de antioxidant lycopeen vrij. Dit stofje wordt in verband gebracht met een lagere kans op meerdere chronische ziektes. Hierdoor zijn gekookte tomaten dus gezonder. Alleen gaat bij het koken van tomaten wel een deel van de vitamine C verloren.

5. Paprika

Nee, je hoeft paprika niet te koken. Toch hoort-ie wel een beetje in dit rijtje thuis, aangezien paprika gezonder wordt als je het in de pan bakt. Koken heeft geen zin, aangezien de vitamine C (deels) verloren gaat bij deze hitte.

6. Broccoli, bloemkool en spruitjes

Bij deze groenten geldt hetzelfde: ze zitten bomvol glucosinolaten en myrosinase. Als je deze groentes stoomt of kookt, worden deze gezonde stoffen actief én extra goed opgenomen na consumptie.

Welke groenten zijn juist beter rauw?

Maar natuurlijk bestaan er ook groenten die je juist wél beter rauw kunt eten. Voorbeelden hiervan zijn komkommer en bleekselderij. Dit komt omdat zowel komkommer als bleekselderij wateroplosbare voedingsstoffen bevatten in de vorm van vitamine B en C. Wanneer ze in water worden gekookt, kunnen deze waardevolle voedingsstoffen verloren gaan en daarmee daalt de voedingswaarde sterk.

Heb je geen stoomoven of stoommandje? Zo stoom je groente zónder een stoomoven of -mandje:

Bron: Real Simple, Het voedingscentrum