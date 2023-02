Deze groenteprijzen gaan door het dak (en dit zijn de alternatieven)

We vinden het doodnormaal dat er het hele jaar door groenteklassiekers als bloemkool, paprika’s, broccoli, ijsbergsla en tomaten in de schappen liggen én dat deze heel betaalbaar zijn. Sinds kort is het echter even schrikken wanneer je die groenten in je mandje legt. De prijzen van bepaalde soorten zijn namelijk 25 tot 50 procent gestegen.

Schrale oogst

Het gaat dan voornamelijk om groenten die nu niet in het seizoen zijn en dus in het buitenland, zoals Spanje, Frankrijk en Italië, worden gekweekt. Zo was in Spanje het afgelopen jaar het weer grillig, met een zeer hete zomer, toen ineens vorst en daarna weer zware regen. Daardoor valt de oogst tegen. Sommige groenten, zoals tomaten, worden ook in Nederland geteeld maar in mindere mate, vanwege de hoge energieprijzen. Al met al is er dus meer vraag dan aanbod, wat zorgt voor een hoger prijskaartje.

Dit zijn de alternatieven voor de dure groenten

Ga voor diepvries, pot of blik

Wil je niet diep in de buidel tasten, maar wil je tóch je dagelijkse portie Wil je niet diep in de buidel tasten, maar wil je tóch je dagelijkse portie vitaminen binnenkrijgen? Ga dan voor bevroren groenten of groenten uit pot of blik. Deze zijn vaak goedkoper en het is een mythe dat deze ongezonder zijn dan verse groenten . Let er dan wel even op dat er geen suiker of zout is toegevoegd, want dan is het namelijk wél een minder verantwoorde keuze.

Koop seizoensproducten van eigen bodem

Seizoensgroenten zijn groenten die in een bepaalde periode groeien op Nederlandse bodem. Ze zijn gunstig geprijsd, beter voor het milieu en qua smaak op hun best. Momenteel zijn bijvoorbeeld de oer-Hollandse prei, champignons, spruitjes, witlof en winterpeen prima te koop voor een goed prijsje.

Seizoensgroenten per maand

Januari: aardappel, boerenkool, knolselderij, knolraap, pompoen, prei, radijs, rode biet, rode kool, savooiekool, spinazie, spruiten, wortel, witlof.



Februari: andijvie, boerenkool, knolselderij, rode biet, rode kool, roodlof, savooiekool, spinazie, uien, witlof, witte kool, wortel.

Maart: bloemkool, boerenkool, kropsla, paddenstoelen, pompoen, raapstelen, rode biet, veldsla, witlof, wortel.

April: aardappel, asperges, bloemkool, kropsla, paksoi, prei, raapstelen, radijs, spinazie, wortel.

Mei: asperges, doperwten, koolrabi, kropsla, paksoi, prei, raapstelen, radijs, rode biet, rucola, spinazie, spitskool.

Juni: artisjok, asperges, broccoli, kropsla, paddenstoelen, peultjes, rucola, tomaten, tuinbonen, venkel, wortel.

Juli: aubergine, bloemkool, broccoli, courgette, doperwt, komkommer, kropsla, paprika, prei, rucola, spinazie, tomaten, tuinbonen, venkel, witte kool, wortel.

Augustus: aubergine, bleekselderij, broccoli, Chinese kool, courgette, komkommer, paddenstoelen, paprika, pompoen, raapstelen, rode kool, rucola, snijbonen, sperziebonen, tomaten, ui, venkel, waterkers.

September: aubergine, broccoli, Chinese kool, courgette, knolselderij, komkommer, kropsla, mais, paddenstoelen, paprika, prei, raapstelen, radijs, rode biet, rode kool, rucola, snijbonen, sperziebonen, spinazie, tomaten, venkel.

Oktober: aubergine, andijvie, broccoli, Chinese kool, courgette, knolselderij, koolraap, kropsla, paprika, pompoen, prei, raapstelen, rode biet, rode kool, savooiekool, snijbonen, spinazie, spruiten, venkel, witlof.

November: aardappel, andijvie, broccoli, boerenkool, Chinese kool, courgette, knolselderij, paddenstoelen, pompoen, rode biet, rode kool, savooiekool, spruiten, spinazie, ui, veldsla, witte kool.

December: boerenkool, knolselderij, paddenstoelen, pompoen, rode kool, savooiekool, spruiten, uien, veldsla, witte kool.

Bron: RTL Nieuws, Voedingscentrum