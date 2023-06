Deze heerlijke basis tomatensaus komt altijd van pas

Dit wordt meer dan je nodig hebt, maar je kunt deze basissaus goed invriezen. Heerlijk op pizza, maar ook als basis voor pastasauzen of soep.

Yvette van Boven Eric van Lokven

Dit heb je nodig: • 1 blik (à 400 g) gepelde tomaten of tomaatstukjes

• 3 tenen knoflook, gepeld en gekneusd

• 1 tl chilivlokken of naar smaak

• 1 takje rozemarijn

• Zout en peper uit de molen

• 100 ml olijfolie

Schenk het blik tomaat uit in een steelpan, spoel uit met een half blikje water en giet dit erbij.

Voeg de knoflook, chilipeper, rozemarijn en olijfolie toe en breng aan de kook. Laat de saus op laag vuur 30 min. zachtjes inkoken en voeg als het te droog wordt nog wat water toe.

Pureer de saus glad met een staafmixer of in de blender en breng op smaak met peper en zout.

Als de saus nog dun is, laat hem dan nog een beetje in-koken. Draai anders het vuur uit en zet opzij tot gebruik.

Styling: Ingrid van Kuringen. Foodstyling: Oscar De Lint. Productie en receptuur: Studio Van Boven. Assistent Yvette: Charlot van Scheijen. M.m.v. de Bijenkorf, Dille & Kamille, La Folie Antiek