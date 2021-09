Déze kaassoorten bevatten het minste vet én zout

Nederlanders eten gemiddeld zo’n twintig kilo kaas per persoon per jaar. Omgerekend is dat iets meer dan vijftig gram per dag. Dat is best veel, aangezien het Voedingscentrum adviseert om niet meer dan veertig gram kaas te eten. En dan hebben ze het over kaas die niet te veel zout bevat. Dan heb je dus wel enige kennis over het zoutgehalte in kaas nodig.

10+, 20+, 30+ of 48+

Laten we het eerst eens hebben over de nummers op de verpakking van kaas, zoals 10+, 20+ of 30+. Deze aanduidingen geven aan hoe hoog het vetgehalte is. Hoe hoger het getal, hoe vetter de kaas.

Maar dan zijn we er nog niet, want vóórr de cijfers staat ook nog een hoop informatie. Zo bestaat er zowel oude, belegen als jonge 30+ kaas. Dit zegt iets over de rijptijd. Hoe langer een kaas ligt te rijpen, hoe minder vocht er in zit en hoe pittiger hij is. Oké: welke kaassoort kun je nu het beste kiezen?

We zetten de kaassoorten die het minste zout bevatten op een rij:

Jonge kaas

Zowel jonge als oude kaas bevat zout. Dit komt doordat ze tijdens de bereiding in een zoutbad (ook wel: pekelbad) worden gelegd. Jonge kaas rijpt na het pekelen vier weken en oude kaas tot wel tien maanden. Dat laatste maakt de kaas droger en zouter. Dus: hoe jonger de kaas, hoe minder zout. Kies bijvoorbeeld voor magere kazen, zoals 10+, 20+ of 30+ kaas.

Boerenkaas

Een fabriekskaas blijft langer in het pekelbad liggen dan boerenkaas. Een jonge boerenkaas heeft daardoor een lager zoutgehalte dan een vergelijkbare jonge kaas uit de supermarkt. Een plakje van de boerenkaas is dan ook een gezondere keuze. Al helemaal als je een zoutarm dieet volgt.

Mozzarella

Mozzarella is een zachte, witte kaas met een hoog vochtgehalte. Bovendien bevat deze kaas minder natrium en calorieën dan de meeste andere kazen. Als je kunt kiezen, is het slim om voor de mozzarella van koemelk te gaan. Deze variant bevat namelijk minder zout dan buffelmozzarella.

Hüttenkäse

Hüttenkäse is rijk aan eiwitten en bevat slechts 3,9% vet. Daarom behoort Hüttenkäse zeker tot dit lijstje met gezonde(re) kazen. Het is lekker als broodbeleg, maar je kunt het ook gebruiken in salades, warme gerechten, bij de borrel of in je toetje.

Zoutarme kaas

Tegenwoordig bestaan er ook zoutarme kaasvarianten. Er is zelfs een zoutloze kaas. Dit is een normale kaas, waarvan het natrium (een belangrijk onderdeel van zout) is vervangen door kaliumzout. Dit verandert de smaak van de kaas een beetje, maar mensen die een zoutarm dieet volgen kunnen zo toch genieten van een stukje kaas.

Bron: Voedingscentrum, Gezondheidsnet, Healthline, BBC.