Gebruik je al jaren dezelfde pan en is-ie aan vervanging toe? Déze Tefal pan kost nog geen € 50 en is een echte hit. Zelfs Jamie Oliver is fan.

Dit is handig aan de deze koekenpan

Het is de best geteste Tefal koekenpan en blijkbaar zó goed dat chefkok Jamie Oliver hem al jaren gebruikt. Dankzij de anti-aanbaklaag heb je weinig olie nodig en zo bak je dus ook nog veel gezonder. De pan mag ook in de oven en heb je geen zin om te schrobben na gebruik? Dan kan-ie gewoon de vaatwasser in, want hij is vaatwasserbestendig.

Ook de thermische signaaltechnologie is handig. Zodra de zandloper op de pan niet meer zichtbaar is, heb je de perfecte braadtemperatuur bereikt. Altijd handig bij het bakken van de perfecte biefstuk.

Déze koekenpan gebruikt Jamie Oliver en kost nog geen €50 Beeld Tefal

We kunnen je niet beloven dat je er net zo van gaat koken als Jamie Oliver, maar het is alvast een stapje in de juiste richting. Shop ‘m hier.

Bron: Freundin