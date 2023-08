Déze lekkere snacks bevatten geen zout

Voor een zouttekort hoef je nooit bang te zijn, want de meeste voedingsmiddelen waarmee we koken bevatten genoeg zout. Sommige zitten er onverwacht zelfs bómvol mee. Gemiddeld krijgen we daarmee zo’n 9 gram zout per dag binnen, terwijl de Hartstichting adviseert het bij 6 gram zout per dag te houden.

Te veel zout

En dat is ongezond, want zout verhoogt de bloeddruk en dat vergroot het risico op hart- en vaatziekten, aldus de Nierstichting. Hoog tijd dus, voor een lijstje met lekkere zoutvrije snacks, waarvan je een stuk onbezorgder kunt genieten.

Wortelen met hummus : klinkt zo saai, maar kán heel lekker zijn: wat rauwkost met hummus. De allerlekkerste hummus koop je natuurlijk niet in de supermarkt, maar is : klinkt zo saai, maar kán heel lekker zijn: wat rauwkost met hummus. De allerlekkerste hummus koop je natuurlijk niet in de supermarkt, maar is zelfgemaakt en zit bomvol smaak. Extra fijn? Dit smeersel zit boordevol gezonde voedingsstoffen, zoals eiwitten, vezels, vitamines en mineralen.

Sorbet met vers fruit : vers fruit is natuurlijk altijd een goed idee. Hoewel er natuurlijke suikers in zitten, zijn twee porties fruit per dag (200-250 gram) essentieel voor een gezond en evenwichtig voedingspatroon. Als je er dan ook nog : vers fruit is natuurlijk altijd een goed idee. Hoewel er natuurlijke suikers in zitten, zijn twee porties fruit per dag (200-250 gram) essentieel voor een gezond en evenwichtig voedingspatroon. Als je er dan ook nog sorbet van maakt , zonder geraffineerde suikers toe te voegen, heb een zoutvrije én heerlijke snack.

Rijstwafels met pindakaas en banaan : een rijstwafel bevat een verwaarloosbaar zoutgehalte van 0,03 gram. Vind je deze snack maar droog? Besmeer hem dan met 100% : een rijstwafel bevat een verwaarloosbaar zoutgehalte van 0,03 gram. Vind je deze snack maar droog? Besmeer hem dan met 100% pindakaas en leg daarop schijfjes banaan. Pindakaas en banaan zijn een gouden combinatie en bevatten ook nog eens een heleboel vezels, mineralen en vitamines.

Griekse yoghurt met vers fruit : heb je trek? Dan is een kommetje : heb je trek? Dan is een kommetje Griekse yoghurt natuurlijk altijd een goed idee. Griekse yoghurt is rijk aan vitamine B12 en calcium, en ondersteunt dankzij de goede bacteriën je spijsvertering. Ook verlaagt Griekse yoghurt je cholesterolgehalte, wat zorgt voor minder kans op hart- en vaatziekten. Aangevuld met wat vers fruit is dit dé ideale snack.

Ongezouten noten: Gezouten (borrel)noten wil je natuurlijk achterwege laten, maar ongezouten noten, zoals amandelen, zijn hartstikke gezond. Amandelen zitten vol kalium, magnesium en vitamine E, en zijn een geweldig tussendoortje. Eet een handje of stop een zakje in je tas voor als je trek krijgt.

Welk van bovenstaande is jouw favoriet?

Onverwachts trek? In onderstaande video vertelt diëtist Wendy Walrabenstein welke snacks gezond zijn.

Bron: Betterme.world