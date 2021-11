Deze makkelijke vijgentaart is om je vingers bij af te likken

Vijgen zijn in het seizoen van augustus tot oktober, maar het hele jaar door verkrijgbaar. Deze taart maak je met bladerdeeg waardoor de bodem extra knapperig is. Jum!

Naar recept van Uit Pauline’s Keuken:

boter om in te vetten

Taartvorm rechthoekig circa 15 x 25 centimeter of een ronde taartvorm van 45 centimeter, met losse bodem

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Vet de bakvorm in met boter en bekleed met bladerdeeg. Prik met een vork gaatjes in de bodem en laat het 30 minuten rusten in de koelkast.

Voor de vulling hak je de hazelnoten grof. Doe de roomboter, kristalsuiker, het amandelmeel, de bloem, het zout en de eieren in een kom en mix met een mixer of keukenmachine in 2 á 3 minuten tot een gladde vulling. Voeg de gehakte hazelnoten toe en schep het door de vulling. Houd 2 eetlepels van de gehakte hazelnoten apart voor de vulling.

Haal de bakvorm uit de koelkast en bekleed met bakpapier. Vul de bodem met een blinde vulling (wat de precies is, lees je hier ). Bak de taart vervolgens 15 minuten in de oven tot de rand goudbruin ziet en het deeg bijna gaar is.

Laat de taart even afkoelen en verwijder de blinde vulling. Schep de vulling in de bladerdeegbodem. Halveer de vijgen en druk ze in de vulling. Bestrooi met de achtergehouden hazelnoten.