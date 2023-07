Déze nieuwe trend rondom croissants wíl je proberen

Het gaat allemaal om crispy croissants, die je vervolgens met beleg ertussen als een sandwich verorbert. Lekker!

Duurzaam

Oudbakken croissants lenen zich perfect voor deze nieuwe bereidingswijze, wat voorkomt dat ze in de prullenbak belanden. Crispy croissants zijn dus ook nog eens duurzaam! Ach, je moet toch een excuus hebben om ze te maken, toch?

Zó maak je crispy croissants

Hoe je ze maakt? Rol je croissants plat met een deegroller (of glas). Bak ze vervolgens aan beide kanten zo’n twee minuten in een koekenpan met aan beide kanten honing of siroop en suiker. Wacht tot je croissants mooi zijn gekaramelliseerd.

Verdeel nu je favoriete toppings over één van de platte broodjes. Ben je een zoetekauw? Ga dan voor een bolletje ijs met fruit, voor een ultieme ice cream sandwich. Ben je in een hartige bui? Dan doen ham, kaas en sla het ook goed! Leg er vervolgens een andere helft op en druk goed aan. Et voilà: geniet van je heerlijke sandwich!

Bekijk voor een extra instructie de video hieronder.

Bron: TikTok