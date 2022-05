Déze overheerlijke cheesecake kun je maken zonder oven

Dit heb je nodig voor de bodem van de cheesecake

260 g bastognekoeken of speculaasjes

75 g boter, gesmolten

Dit heb je nodig voor de vulling van de cheesecake

500 g verse roomkaas

5 g agar agar (zie tip)

1 el fijngeraspte verse gember

500 g volle kwark

2 tl oranjebloesemwater

1-1½ el fijne rasp van 1 bio-sinaasappel

100 g poedersuiker

Dit heb je nodig voor de coulis

250 g gemengd rood fruit (diepvries)

75 à 100 g poedersuiker

Dit heb je extra nodig

keukenmachine

springvorm met 22-23 cm 0, bekleed met bakpapier

Dit heb je nodig voor de garnering:

schaaltje mooi dieprood fruit: vijg, pruim, braam, framboos, granaatappel

Zo maak je de cheesecake

Begin met de bodem: maal de koekjes fijn en maal vervolgens kort de gesmolten boter mee. Het kruim moet net ‘pakken’ als je een handje kruim samendrukt. Anders is het kruim niet fijn genoeg of moet er nog wat boter bij. Druk het kruim uit over de bodem van de vorm met de bolle kant van een lepel en zet tot gebruik in de koelkast.

Maak dan de vulling: doe de helft van de roomkaas in een pan en meng er koud het agar agar en de gember door. Breng al roerend (ook goed over de bodem roeren) aan de kook en laat nog 2-3 minuten zachtjes pruttelen. Haal van het vuur. Doe de rest van de roomkaas in een beslagkom en mix los. Voeg de kwark, oranjebloesemwater, sinaasappelrasp en de poedersuiker toe en mix tot een glad mengsel. Mix snel het nog warme (niet te hete) roomkaasmengsel erdoor. Stort de vulling op de taartbodem en strijk glad. Zet de taart minimaal 2 uur (of een nacht) in de koelkast.

Maak dan de coulis: laat het diepvriesfruit ontdooien en druk er zo veel mogelijk sap uit door een zeef ­boven een pan. Schraap de onderkant van de zeef ook goed af. Voeg de poedersuiker toe en breng aan de kook. Laat na 2 minuutjes pruttelen ­helemaal afkoelen en bewaar in de koelkast tot gebruik. ­Bedruppel vlak voor het serveren de cheesecake met de coulis en garneer met het rode fruit. Serveer je de cheesecake in punten? Bedruppel dan elke punt apart met de coulis en leg er wat fruit op en bij.

Bereidingstijd: 45 min. Wachttijd ca. 2 uur

Agar agar

Agar agar is een plantaardig geleer- en bindmiddel. Oftewel een veganistisch alternatief voor gelatine, dat van varkens- of rundercollageen wordt gemaakt. Het is heel geschikt om taarten, toetjes en pudding mee te laten opstijven.

Tip: Gebruik je liever gelatine in plaats van agar agar? Week dan 8-10 blaadjes gelatine in koud water en voeg deze uitgeknepen toe aan de hete roomkaas. De room mag dan niet koken. Ga verder volgens het recept.