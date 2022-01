Deze plantaardige melk maak je in slechts 30 seconden

We hebben het over hennepmelk.

Superfood

Hennepzaad is goed voor je spieren, botten, tanden en het ontgiften van je lichaam. Deze zaadjes zijn namelijk rijk aan vezels, gezonde vetten, eiwitten en belangrijke mineralen als ijzer, kalium, mangaan, magnesium, fosfor en calcium. Niet gek dus dat hennepzaad een superfood wordt genoemd.

High van hennep?

En ehh... Word je dan ook high van hennepzaad? Hennep en wiet zijn immers beide telgen uit de cannabisfamilie. We kunnen je geruststellen: als je hennepzaad eet of drinkt, hoef je niet bang te zijn dat je niet door een drugstest heen komt. De concentratie THC (tetrahydrocannabinol – dat zorgt ervoor dat je high wordt) in hennepzaad is zo laag dat het eten van normale hoeveelheden ervan geen effect heeft.

Hennepmelk

Je kunt hennepzaad eten in yoghurt of door een salade, maar je kunt er ook heerlijke plantaardige melk van maken. Het recept is simpel: het enige wat je hoeft te doen is 65 gram gepeld hennepzaad te mixen met 600 milliliter water in de blender tot een romige melk. Voeg eventueel honing, vanille-extract of dadels toe om de melk wat zoeter te maken.

De melk blijft, goed afgedekt, twee dagen goed in de koelkast.

Bron: Happy Healthy, De Hippe Vegetariër, Rens Kroes.