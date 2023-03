Deze producten kun je eten tot vér na de houdbaarheidsdatum

Fabrikanten moeten nu eenmaal zo'n tht-datum op de verpakking zetten volgens de wet, maar dat wil niet zeggen dat een product ook echt niet meer eetbaar is ná die datum. Om te bepalen of voedsel écht rijp is voor de afvalbak, kun je het beste eerst zelf kijken, ruiken of proeven. Je zult ervan versteld staan hoeveel producten nog prima te behappen zijn, ook al hebben ze officieel hun beste tijd gehad.

Appelmoes

Als appelmoes eenmaal uit de pot is, kun je het maar beter eten alsof je leven er vanaf hangt. Binnen no time drijft er namelijk vieze groene schimmel op... Maar een ongeopende pot appelmoes is bijzonder lang houdbaar. Je gelooft het niet, maar volgens onderzoeksprogramma Kassa groen van BNNVARA is appelmoes tot drie jaar na de houdbaarheidsdatum nog net zo lekker en veilig om te eten.

Gedroogde pasta

Nog zo’n product dat zonder problemen jaren in je voorraadkast kan liggen, is gedroogde pasta. De regel is simpel: je kunt gedroogde pasta gebruiken tot het een vreemde geur of textuur krijgt.

Harde kazen

Harde kazen zoals cheddar en Parmezaan krijgen soms wat schimmelplekjes. Laat je hier niet meteen door afschrikken: deze kun je namelijk gewoon wegsnijden. Volgens het Voedingscentrum kun je harde kazen gemiddeld tot twee maanden na hun houdbaarheidsdatum eten, mits ze er nog goed uitzien en de verpakking nog dicht zit.

Chocolade

Als je chocolade goed bewaard, op een koele, droge plek, dan kun je deze maanden na de houdbaarheidsdatum nog gewoon eten. Verwar het witte laagje dat erop kan komen niet met schimmel. Die witte waas heet ‘bloom’ en is gekristalliseerde cacaoboter.

Pindakaas

Ongeopend is pindakaas tot een jaar na de tht-datum houdbaar. Eenmaal geopend kun je het drie tot vier maanden in de voorraadkast, en zes tot acht maanden in de koelkast bewaren. Natuurlijke pindakaas iets korter: twee maanden buiten de koelkast en zes maanden gekoeld.

Honing en jam

Twee verschillende producten, maar door hun hoge suikergehalte allebei bizar lang houdbaar. Honing en jam (met suiker) zijn, mits de verpakking gesloten is, jarenlang te bewaren. Wil je er na opening langer van genieten? Zorg dan dat je steeds een schoon mes gebruikt.

Ketchup en mosterd

Ook voor ketchup en mosterd geldt dat wanneer de verpakking ongeopend is, je ze nog lang na de tht-datum kunt eten: zeker een jaar. Mosterd zelfs twee. Ketchup kan na openen tot zes maanden in de koelkast bewaard worden en mosterd één jaar.

Koekjes, crackers en chips

Goed nieuws: die verdwaalde zak koekjes, crackers of chips vinden is maanden na de houdbaarheidsdatum nog gewoon eetbaar. Dat komt omdat er veel zout in deze producten zit. Wél zul je na verloop van tijd een muffe smaak proeven.

Geen houdbaarheidsdatum

Er zijn ook producten die géén houdbaarheidsdatum hebben, zoals azijn, keukenzout, kauwgom, suiker, wijn en andere dranken met meer dan 10% alcohol en suikerwerk zoals snoep.

Bron: Foodnetwork.ca, Voedingscentrum, BNNVARA