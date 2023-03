Déze producten zijn langer dan een jaar houdbaar

Volgens de Consumentenbond verspillen we per persoon 34 kilogram aan voedsel per jaar. Een enorm aantal, dat met handige tips makkelijk is terug te dringen. Gelukkig hoef je bij sommige producten minder op te letten.

Diepvriesproducten

Een inkoppertje, maar diepvriesproducten gaan lang mee. Brood blijft ongeveer één maand goed in de vriezer, terwijl groenten en fruit gemakkelijk één jaar meegaan. Voor vlees geldt: 2-9 maanden. Voor vis: 3-6 maanden. En voor peulvruchten, rijst en andere kliekjes: 3 maanden.

Groenten- en fruitconserven

Sla die blikken bonen, erwten en mango maar alvast in, want zoals je aan de houdbaarheidsdata ziet, blijven deze soms een jaar tot wel járen goed. Let er enkel op dat een blik niet bol staat. Dan moet je de inhoud uiteraard weggooien. Andere signalen van bederf zijn vreemde en vreemde kleur en geur.

Jam

Jam is door het hoge suikergehalte na een jaar nog gewoon houdbaar. Bederf herken je door goed te kijken, ruiken en proeven. Bewaar een geopende pot jam bij voorkeur in de koelkast.

Pasta en rijst

Bewaar je pasta en rijst op een koele, droge en donkere plek in goed afgesloten verpakkingen? Dan kan er weinig misgaan. Speciale voorraadbussen en -blikken verkleinen het risico op vocht en insecten.

Bloem en meel

Op een koele en droge plek en in een afgesloten blik of pot kun je bloem en meel tot wel een jaar bewaren. Goed kijken en ruiken is ook bij deze producten het belangrijkst om bederf te spotten. In een vochtig klimaat kunnen er insecten in bloem en meel zitten, dus let hier goed op.

Koffie en thee

Thee in de aanbieding? Sla maar in! Je kunt thee tot wel twaalf of achttien maanden bewaren zonder dat het ten koste gaat van de smaak. Hoe donkerder de thee, hoe langer je deze kunt bewaren. Een ongeopend pak koffiebonen gaat gemakkelijk twee jaar mee. Na opening wordt geadviseerd deze binnen twee maanden te gebruiken. Bewaar een geopend pak koffie altijd in een goed afgesloten blik of pot.

Honing

In principe is elke soort honing onbeperkt houdbaar. Wel kan deze kristalleren na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum op de verpakking. ‘Versuikerde’ honing maak je eenvoudig weer vloeibaar door de verpakking zonder dop in een pan met warm water te zetten. De honing warmt dan langzaam op en krijgt de vloeibare vorm weer terug, zónder voedingsstoffen te verliezen.

