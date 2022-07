Deze simpele whipped feta dip is een hit op íeder feestje

Whipped watte? Ja, het klinkt als een culinair hoogstandje waarvoor je de nodige keukenkennis nodig hebt. Maar dat is allemaal schone schijn. Dit dipje is namelijk ontzettend makkelijk en zeker niet minder smaakvol.

Whipped feta dip: de ingrediënten

Wat heb je nodig? Voor de basis van de whipped feta dip is dat enkel:

200 gram feta (op kamertemperatuur) - of Bettina's favoriet: een brok Griekse geitenkaas

100 gram ricotta (op kamertemperatuur)

50 gram zure room (je raadt het vast al: op kamertemperatuur)

Een beetje zout en peper naar smaak

Bereidingswijze

Wat je doet is simpel: je gooit al deze ingrediënten in de blender en mixt de boel zo’n 2 à 3 minuten op de hoogste stand door elkaar. Heb je geen blender? Een staafmixer kan ook whippen van jewelste. En in een noodgeval lukt het met een vork ook nog wel.

Honingtopping: de ingrediënten

Nu de basis van de whipped feta dip klaar is, gaan we naar de topping. Want ja, op een broodje hoort een dip, en op die dip hoort nog een topping, geloof Bettina nou maar. Wat je daarvoor nodig hebt is:

7 eetlepels honing

1,5 eetlepel olijfolie

1 teen geperste knoflook

2,5 eetlepel citroensap

1 theelepel chilivlokken

Bereidingswijze

Verhit de olijfolie in een koekenpan en fruit de knoflook op laag vuur. Zet vervolgens het vuur uit en roer de rest van de ingrediënten voor de topping door de knoflookolie.

Serveren maar

Doe dan de whipped feta in een leuke pot (tip van Bettien: een weckpot. Die leuke van de Jean Bâton-mayonaise. Die kun je gewoon afwassen en herbruiken. Stylish én duurzaam). Drizzle vervolgens die lekkere topping over de feta heen en je bent ready to dip.

Extra tips

Met deze whipped feta dip kun je natuurlijk helemaal losgaan. Fijngehakte olijven en gefruite rode ui door het geheel roeren, altijd goed. Maar een flinke theelepel za’atar en/of sesamzaadjes over het mengsel strooien (dus een dip, met een topping én nog een topping, jawel) is ook om je vingers bij af te likken.

Maar om te voorkomen dat het een kledderboel wordt, raden we aan toch te dippen met iets van brood. (Zelfgemaakte) naan, bijvoorbeeld, of Turks brood. Een wortel of stuk komkommer til je ook naar een hoger niveau met deze dip. Of wat eigenlijk niet? Dip je suf! En eet smakelijk.

Dip over? Die blijft echt wel een paar dagen goed in de koelkast. Een dag of twee van tevoren maken is ook geen enkel probleem. Ook dan bewaren in de koelkast.

Nog een stukje feta over? Zo kun je hem het best in de koelkast bewaren.