Deze snelle appeltaart bak je met slechts 3 (!) ingrediënten

Een hele taart van maar drie ingrediënten klinkt haast te mooi om waar te zijn. Toch liegen we niet. Bovendien is de appeltaart niet eens zo heel slecht. Win-win!

Bakken maar

Appeltaart is niet alleen een echte taartklassieker, het is ook de absolute dessertfavoriet van velen. Dat komt natuurlijk omdat deze taart fruitig, sappig en zoet is in één. Komt er visite langs maar heb je niet zoveel tijd om iets in elkaar te flansen? Dit recept is ideaal. Het bestaat uit slechts drie eenvoudige ingrediënten en is razendsnel klaar.

Ingrediënten

6 appels

200 gram havermout

8 theelepels vloeibare margarine

Optioneel: kaneel en/of suiker

Zo maak je de snelle appeltaart

Verwarm de oven voor op 220 graden Celsius. Zorg dat zowel de boven- als onderwarmte aanstaat. Was, schil en ontpit 4 appels. Hak deze vervolgens in kleine stukjes en stop ze in de blender. Voeg de havermout en zachte margarine toe aan de appelstukjes en mix alles goed door elkaar. Vet een ronde springvorm in, schep het appel-havermoutmengsel erin en strijk uit tot een gelijkmatige, gladde bodem. Was, schil en ontpit de twee overgebleven appels. Snijd vervolgens in dunne plakjes en leg ze in een cirkel op het cakebeslag. Strooi eventueel wat kaneel en suiker erover en plaats de taart in de oven. Bak de appeltaart in ongeveer 25 minuten gaar. Haal dan voorzichtig uit de springvorm en geniet!

Serveertip

Als je jezelf een beetje wil verwennen, kun je de appelcake nóg lekkerder maken met een toef slagroom of een bolletje vanille-ijs. Garneer dit eenvoudig op het bord naast de appeltaart.

Heb je nog wat appels over? Zó maak je er gezonde appelchips van:

Bron: Freundin.de