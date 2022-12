Déze symbolen staan op je oven en hier gebruik je deze ovenstanden voor

Bakkers klaar? Bakken maar!

De ovenstanden en symbolen op een rij

Symbool: ventilator

Functie: hetelucht

Dit is waarschijnlijk de bekendste én meest gebruikte stand. Je herkent ‘m aan het propellersymbool. Omdat op deze stand de warmte gelijkmatig wordt verdeeld, is-ie ideaal voor als je meerdere dingen tegelijk in de oven wilt zetten. Elk gerecht kan namelijk op dezelfde hoeveelheid warmte rekenen. Krijg je eters over de vloer en heb je twee ovenschotels die je graag gaar aan je gasten serveert? De heteluchtfunctie maakt het mogelijk.

Symbool: ventilator met streep eronder

Functie: pizza

Het symbool voor hetelucht, maar dan met een streep eronder? Je hebt te maken met de speciale pizzastand. Deze is perfect voor iedereen die van een extra knapperige bodem houdt.

Symbool: streepje onder

Functie: onderwarmte

Als je alleen een onderstreepje in het symbool ziet staan, betekent dit dat de warmte van onderen komt. De stand leent zich goed voor gerechten waarvan je de bodem wilt garen en tegelijkertijd de bovenkant niet wilt verbranden. Dit kan het geval zijn bij sommige taarten (al heb je voor deze chocoladetaart niet eens een oven nodig). Tip: gebruik een rooster, zodat de warmte de onderkant van je gerecht goed kan bereiken.

Symbool: streep onder én boven

Functie: overal warmte

Zie je zowel onder als boven een streep? Nu komt de warmte overal vandaan. Ovenschotels, baksels en (rijzend) deeg varen wel bij dit standje. Wederom is het handig om je schaal, springvorm of wat dan ook op een rooster of bakplaat de oven in te schuiven.

Symbool: tandjes

Functie: grillen

Voor een extra krokant laagje op de bovenkant van wat je dan ook gaat bereiden, is grillen bij uitstek de functie waarnaar je op zoek bent. Omdat de grill bovenin de oven zit, zie je de tandjes op het symbool ook op die plek zitten. Wat dacht je van een zalmpje met knoflook en limoen?

Symbool: ster met een druppel eronder

Functie: ontdooien

Niet alle ovens zijn uitgerust met een ontdooifunctie. Zie je een sterretje met daaronder een waterdruppel, dan weet je voortaan wat je met je pasta pesto uit de vriezer aanmoet.

Symbool: drie wolkjes

Functie: stomen

Een symbool met wolkjes duidt op een stoomfunctie. Groenten, vis en rijst lenen zich goed voor deze functie. Scheelt je weer een scheut olijfolie bij je avondeten.

Symbool: drie golvende lijntjes

Functie: magnetron

Combi-ovens zijn uitgerust met een speciale magnetronfunctie. Het symbool daarvoor bevat drie golvende lijntjes boven elkaar. Maar of het ook handig is om je eten in de magnetron op te warmen? Dat lees je hier. En is het eigenlijk goedkoper? Ook dat zochten we voor je uit.

Bron: RTL Nieuws