Deze variant van havermout is nóg gezonder

Havermout scoort hoog als gezond ontbijtje, aangezien het makkelijk, gezond, voedzaam en bovendien erg lekker is. Maar heb je al eens gehoord van haverzemelen?

Vezels in havermout

Havermout is een volkoren graanproduct. En vanwege de vele vezels kan het eten ervan het risico op hart- en vaatziekten verlagen. Dit geldt ook voor je cholesterolniveau. Verder helpt het je concentreren, stabiliseert het je bloedsuikerspiegel en geeft het je immuunsysteem een boost.

Haverzemelen

En alsof dat nog niet genoeg is, kan het eten van havermout je ook helpen om gewicht te verliezen. Als je nog wat kilootjes wil kwijtraken, hebben we een goede tip voor je. Gebruik in plaats van havermout haverzemelen. Haverzemelen zijn de buitenste, eetbare velletjes van de haverkorrel. Ze zijn, net als havermout, supergezond: ze bevatten weinig vetten, maar zijn wel een geweldige bron van eiwitten en vezels.

Meer eiwitten en vezels

Vergeleken met gewone havermout bevatten haverzemelen de meeste eiwitten en voedingsvezels. Ook qua calorieën winnen haverzemelen. Met 365 calorieën per 100 gram bevatten zij iets minder calorieën, al zit havermout er niet ver uit de buurt met 373 calorieën. Ook mensen die glutenintolerant zijn, kunnen haverzemelen eten. Ze zijn net als andere haverproducten van nature glutenvrij.

Oplosbaar

Bovendien zijn haverzemelen oplosbaar en vermengen ze zich met andere voedingstoffen die in je spijsverteringsstelsel terechtkomen. Aangezien je lichaam vaak niet beschikt over de juiste enzymen om de vezels te absorberen, worden ze via de natuurlijke weg uitgescheiden. Doordat ze zich vermengen met andere voeding, worden ze dus uitgescheiden samen mét andere voedingsstoffen, zoals vetten en suikers.

Kortom: door het eten van haverzemelen neemt je lichaam minder suiker, vetten en calorieën op uit de voeding. Ideaal! Maar let wel op dat je ook voldoende drinkt. Haverzemelen hebben voldoende vocht nodig om goed te kunnen werken.

Niet te veel eten

Eén nadeel: haverzemelen kunnen ook andere, nuttige voedingsstoffen uit je spijsverteringsstelsel opnemen. Daarom is het advies om er niet meer dan drie eetlepels per dag van te eten.

Zo maak je van havermout of haverzemelen in een handomdraai deze heerlijke granolarepen. Handig als lunch of snack to go:

Bron: Healthline