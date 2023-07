Déze verrassende snacks maak je met croissantdeeg

Of je nu team ‘kro-sant’ of ‘kwa-son’ bent: door zijn luchtige, krokante bite gaat een croissant er bij de meeste mensen wel in. De traditionele variant, het goudbruine halve maantje, vind je bij iedere supermarkt en bakker. Maar ken je de nieuwere soorten al, zoals de cragel, cronut en tacro?

Cragel (croissant en bagel)

Waar een croissant een krokant en vlokkig deeg heeft, is de bagel zacht en compact. De combinatie daarvan moet de hemel op aarde zijn, als we nieuwssite Today mogen geloven. Waar de cragel precies vandaan komt, weten we niet zeker. In Roemenië kennen ze een soortgelijke snack, maar het was een bagelshop in Williamsburg, New York, die het grote publiek ermee bereikte. Je maakt ze door een smalle strook croissantdeeg te twisten en in een cirkel te vouwen.

Cronut (croissant en donut)

Wat meer ingeburgerd is de cronut. Deze combinatie van een croissant en een donut kun je namelijk gewoon kopen bij de Albert Heijn. Ook de cronut is naar verluid populair geworden door een bakkerij in New York. Cronuts kun je zelf maken met een basisrecept voor croissantdeeg en frituurolie.

Tacro (croissant en taco)

Ja, ook hartige gerechten gaan hartstikke goed samen met croissantdeeg. Het is even wennen, maar het verschil in texturen maakt de taco's nét even anders dan anders. Je vormt de tacoschelpen door rond croissantdeeg op het rooster van je oven te leggen en beide zijden eruit te laten ‘vallen’, zodat je die klassieke gevouwen tacovorm krijgt.

Bron: Today.com