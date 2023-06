Deze vier gerechten kun je beter niet in de airfryer bereiden

De airfryer is momenteel een van de populairste keukenapparaten. Niet zo gek, want je kunt er veel gerechten snel(!) in bereiden. Veel mensen gebruiken het apparaat ook als alternatief voor de frituurpan. Het mulit-inzetbare apparaat is daarnaast ook nog eens makkelijk schoon te krijgen. De airfryer is een hit!

Doordat je zoveel met de airfryer kunt, ga je bijna denken dat je álles in de airfryer kunt bereiden. Maar dat is ook weer niet het geval. Deze gerechten kun je toch echt beter in de oven of in de pan bereiden:

Gerechten die niet geschikt zijn voor de airfryer

Beslag

Airfryers zijn een soort ovens waar je veel in kunt bereiden, maar natte gepaneerde gerechten kun je beter op een andere manier koken. Denk aan vis of vlees in een beslag. Het beslag kan in de airfryer gaan lekken waardoor het heel moeilijk is om de airfryer schoon te krijgen en het zelfs je airfryer kan beschadigen.

Bladgroenten

Je kunt veel groenten koken, grillen of stomen. Maar let wel op dat je bladgroenten als spinazie, paksoi en boerenkool niet in de airfryer klaarmaakt. De snelheid van de lucht zal de groente niet gelijkmatig kunnen verwarmen waardoor het snel bruin of zwart wordt, maar dan nog niet gaar is.

Marinades

Voor marinades geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als voor gerechten in een beslag. Marinades zijn absoluut niet geschikt voor de airfryer omdat er gaten in de onderkant van het mandje zitten. De marinade zal dus onderin de airfryer terechtkomen en daar brandt het snel aan. Zie dat maar weer eens schoon te krijgen.

Kaas

Macaroni met kaas kun je heel goed in de oven maken, maar kun je beter niet in de airfryer doen. Hetzelfde geldt voor andere gerechten met veel kaas als een gratin. Dat wordt een zooitje in de airfryer. Een uitzondering hierop zijn bevroren snack met kaas. Die kun je prima opwarmen in de airfryer.

Je airfryer schoonmaken? Bekijk in de video hoe je dat het beste kunt doen:

