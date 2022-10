Deze vijf fantastische maaltijden bereid je in de magnetron

David Chang bracht vorig jaar samen met zijn co-auteur Priya Krishna het boek Thuis koken Of: hoe ik ben gestopt me druk te maken om recepten (en van mijn magnetron ben gaan houden) uit. Zoals de titel al doet vermoeden, staat het hele boek bomvol steengoede magnetronmaaltijden. We zetten de lekkerste voor je op een rij.

Rijst met zalm

Wist je dat je rijst heel makkelijk kunt bereiden in de magnetron? Hetzelfde geldt voor zalm - en laten deze twee ingrediënten nou perfect samengaan. David bereidt de rijst eerst in de magnetron en daarna legt hij er gemarineerde zalm in sojasaus, bevroren spinazie, bosui en sesam bovenop. Laat de zalm en spinazie nog even stomen in de magnetron en voilà: je hebt een heerlijk, voedzaam gerecht.

Aardappelpuree

Aardappelpuree uit de magnetron is volgens David niet alleen sneller, maar ook nog eens lekkerder. Wanneer je aardappels bereidt in de magnetron verliezen ze geen smaak, wat met koken in water wel het geval is. Het recept is simpel: schil de aardappelen, snijd ze in blokjes, strooi er wat zout overheen en zet ze 12 minuten in de magnetron. Vervolgens kun je de aardappelen pureren met peper, boter en melk. Lekker met zalm, kip of een vleesvervanger.

Crispy bacon

Knapperige bacon geeft veel gerechten een extra touch. Denk aan hamburgers, salades, pannenkoeken en de aardappelpuree die we hierboven tipten. Gelukkig kun je ook bacon knapperig krijgen in de magnetron. Leg een paar dikke plakken in een magnetronschaal en zet met het deksel erop een paar minuten in de magnetron. Wil je de bacon extra crispy krijgen? Leg dan op de bodem van de schaal wat vellen keukenrol, leg de bacon erop en laat het deksel eraf.

Gestoomde groenten

Groenten kun je prima stomen in de magnetron. Dat is niet alleen zuiniger, maar ook nog eens gezonder. Hoe langer je groenten kookt en hoe meer water je daarbij gebruikt, hoe meer vitamines je verliest. Bij stomen maak je eten gaar in de damp van kokend water, met als voordeel dat de smaak, vitamines en mineralen beter intact blijven. David laat in de onderstaande video zien hoe je spruiten en en paksoi lekker bereidt in de magnetron.

Pompoen in dashi

Pompoen is een heerlijke seizoensgroente die je goed kunt klaarmaken in de magnetron. Snijd de pompoen in stukjes en zet ze in een kom met een flinke scheut dashi (een bouillon die in de Japanse keuken wordt gebruikt als basis voor talloze recepten) tien minuten in de magnetron. Een gerecht om je vingers bij af te likken.

Dat kliekje van gisteravond opwarmen in de magnetron is heerlijk en zó makkelijk. Maar het lukt vaak niet om het hele bord eten op dezelfde temperatuur te brengen, het midden blijft langer koud. Tenzij je dit trucje toepast:

Bron: YouTube